الدكتور رضا حجازي: معرض القاهرة للكتاب يوفر احتياجات الجمهور المتعطش للمعرفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 فبراير 2025 12:34 مساءً - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يسعى لتوفير الاحتياجات المتزايدة لدى جمهور القراء محليا وعربيا ودوليا المتعطش للمعرفة .

وقال حجازي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال تفقده أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب – إن الكتاب الورقي مازال متصدرا اهتمامات الجمهور والدليل على ذلك هو الحضور الكثيف لاسيما الشباب وطلاب المدارس والجامعات رغم التطور الهائل في وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأضاف أن نشاط معرض القاهرة الدولي للكتاب لا يقتصر فقط على بيع أو شراء الكتب إنما تمتد أنشطته إلى كافة الفعاليات الثقافية والندوات التي تناقش كافة القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

وأوضح حجازي أن هذا المعرض يعتبر عيدا وموسما ينتظره الجمهور المتعطش دوما إلى الثقافة سواء كان مصريا أو عربيا وايضا من مختلف أنحاء العالم الذين يأتون بهذا الحضور الكثيف لاقتناء إصدارات مما أخرجته المطابع المصرية والعالمية أو ما حصله من معرفة من النشاط الثقافي.

وشغل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم السابق مناصب عديدة وآخرها رئاسة جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا نظرا لمسيرته في مجال التربية والتعليم، والنجاحات التي حققها داخل وزارة التربية والتعليم خلال فترة توليه الوزارة وقبلها نائبا للوزير.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة افتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال56 والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتستمر حتى 5 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية.

وتقام الدورة ال56 من معرض الكتاب تحت شعار "اقرأ..في البدء كان الكلمة" بمشاركة 80 دولة عربية وأجنبية، 1350 دار نشر و 6000 عارض، وتحل سلطنة عمان ضيف شرف هذا العام، وتم اختيار اسم العالم المصري أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.

ويشهد المعرض ، الذي يقام هذا العام على مساحة هي الأكبر منذ نقله إلى مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، عقد سلسلة من اللقاءات الثرية بين الكتاب والمفكرين التي تناقش مختلف القضايا السياسية والثقافية والاجتماعية بمشاركة العديد من مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.