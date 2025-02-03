نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفتتاح معرض "عصمت دواستاشى ومقتنياته" تكريمًا لمسيرته بجاليرى بيكاسو ايست.. غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد جاليرى بيكاسو ايست بالتجمع الخامس، لافتتاح معرض "عصمت دواستاشى ومقتنياته" وذلك يوم الثلاثاء 4 فبراير الجارى في تمام الساعة السادسة مساءً، ويستمر المعرض حتى يوم 28 من الشهر نفسه.

ويأتي المعرض تكريمًا لمسيرة الفنان المبدع عصمت داوستاشي، الذي يُعد واحدًا من أبرز الأسماء في الساحة الفنية المصرية المعاصرة، منذ انطلاقته الأولى عام 1962، تركت أعماله بصمة واضحة في عالم الفنون، حيث تميزت بتنوع أساليبها وعمق رسالتها، مستلهمًا من التراث الثقافي المصري والأبعاد الروحية.



وتتجلى أعماله الفريدة في التوازن بين التجريد والواقعية، حيث استلهم من تجاربه الحياتية، واستفاد من خلفيته في التصوير الفوتوغرافي ليُقدم لنا رؤى جديدة ومبتكرة. إن أسلوبه السريالي الغني بالتفاصيل، واستخدامه للألوان الزاهية، يترك أثرًا عميقًا في نفوس المشاهدين.



ويتميز داوستاشي بتقاربه من موضوعات الروحانية والتصوف، حيث ينسج بين العناصر الشعبية والسرديات القديمة، ويقدم لنا نقدًا اجتماعيًا بارزًا من خلال أعماله. لقد أقام أكثر من 61 معرضًا فرديًا، وهذا يُعكس تاريخه الحافل وتأثيره الدائم على الساحة الفنية.

معلومات عن عصمت داوستاشي



وُلد عصمت داوستاشي في 14 مارس 1943، وتخرج من كلية الفنون الجميلة عام 1967، متخصصًا في فن النحت، غير أن رحلته الفنية بدأت قبل ذلك بكثير، حيث أقام أول معرض له للرسوم الزيتية والتصوير الفوتوغرافي عام 1962، قبل أن يبدأ دراسته لفن النحت في جامعة الإسكندرية.

مشوار عصمت داوستاشي



استهل داوستاشي مسيرته الفنية بتشكيلات تجريدية مستوحاة من خبرته في التصوير الفوتوغرافي، معتمدًا على تقنيات الكولاج المبتكرة (القص واللصق). وقد أظهرت أعماله المبكرة نهجًا مميزًا يمزج بين العناصر الديناميكية والأساليب التجريبية. لاحقًا، تبنى لقب "الدادائي المستنير" وتوجه بأسلوبه نحو السريالية، مستندًا إلى حركة الدادا، مع التركيز على الرمزية والألوان الزاهية والعناصر غير التقليدية.



بين عامي 1968 و1972، قضى داوستاشي أربع سنوات في ليبيا حيث عمل في مجال الإخراج والرسم الصحفي، وأقام معرضًا فنيًا في بنغازي، وعند عودته إلى مصر، انضم للتلفزيون المصري كمساعد مخرج للبرامج الثقافية. وفي عام 1973، التحق بوزارة الثقافة، حيث تولى الإشراف على المعارض بالهيئة العامة للفنون الجميلة بالإسكندرية، لا سيما في متحف محمود سعيد.



في أعماله الحديثة، تطور أسلوب داوستاشي نحو التصوف الديني، حيث تميزت أعماله بالجمع بين العناصر الشعبية والملاحم القديمة والعوالم الميتافيزيقية. عُرف بتغير أسلوبه المستمر واستخدامه للأشياء القديمة في تركيبات ثلاثية الأبعاد تحمل نقدًا ساخرًا للقضايا الاجتماعية. تسعى أعماله إلى تحقيق توازن بين السرديات القديمة والوعي الروحي، مع تحدي الأشكال والأساليب التقليدية بحثًا عن هوية فنية فريدة.

شارك داوستاشي في أكثر من 61 معرضًا فرديًا منذ عام 1962، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من المعارض الجماعية، مما أكسبه مكانة بارزة في الفن المصري الحديث. تتواجد أعماله ضمن مجموعات فنية مرموقة، منها مقتنيات وزارة الثقافة ومتحف كلية الفنون الجميلة ومتحف الفن المصري الحديث بالقاهرة. حصل على العديد من الجوائز، بدءًا من الجائزة الأولى عن لوحته الزيتية "انتظار الفرج" عام 1962 في معرض نظمته رابطة طلاب الإسكندرية.



تعكس رحلة عصمت داوستاشي الفنية الديناميكية التزامه بالابتكار وتأثيره الدائم على الفن المعاصر.