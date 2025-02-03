غدًا.. قصور الثقافة تختتم "دوري المكتبات" بروض الفرج



القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف قصر ثقافة روض الفرج، في الخامسة مساء غد الثلاثاء، حفل ختام "دوري المكتبات"، في دورته الثانية "النيل شريان الحياة"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

تنظيم وإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة



الدوري نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، على مستوى الفروع والأقاليم الثقافية خلال الفترة الماضية، ضمن برامج وزارة الثقافة.

التصفية النهائية بين الأقاليم الثقافية



ويشهد ختام الدوري إقامة التصفية النهائية بين ممثلي الأقاليم الثقافية الستة، إلى جانب فريق الإدارة العامة للقصور المتخصصة.

يتنافس في تلك المرحلة طفل واحد من كل إقليم ثقافي لتحديد الفائز باللقب، بالإضافة إلى تحديد أصحاب المركزين الثاني والثالث، لتكريمهم خلال حفل الختام.

فعاليات "دوري المكتبات" وتوعية الأطفال



وأقيمت فعاليات ومنافسات "دوري المكتبات" بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، برئاسة الشاعر مسعود شومان، ونفذته الإدارة العامة للمكتبات، برئاسة أماني شاكر، بالتعاون مع الأقاليم والفروع الثقافية.

الورش الفنية والمحاضرات التثقيفية للأطفال



وشمل الدوري المخصص للفئة العمرية من 9 إلى 18 عامًا، ورشا فنية بعنوان "نيلنا الجميل"، بالإضافة إلى محاضرات حول أهمية نهر النيل ومشكلات المياه، تلاها قيام الأطفال بتلخيص ثلاثة كتب عن الموضوع نفسه، ثم الإجابة على 30 سؤالا مرتبطا بالمحتوى، وذلك بهدف تعزيز الوعي البيئي لديهم حول أهمية نهر النيل والحفاظ عليه.