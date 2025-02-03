نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود حمدان: محمد رجب نجم تقيل ومهم وممثل من الممثلين القلائل المهمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث المؤلف محمود حمدان، عن تفاصيل كتابته لمسلسل "الحلانجي" لـ محمد رجب، قائلًا أنه سعيد للغاية بذلك التعاون وهي أول مرة يتعاون فيها مع الأخير، حيث يتميز بخفة الظل وكان يتمنى أن يعود "رجب" للدراما بعد فترة غياب ولكن بشرط أن يكون العمل يحترم عقول المشاهدين.



وتابع محمود حمدان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل" مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية "صدى البلد 2"، "كنت عاوز أعمل حاجة جديدة ومختلفة في مسلسل "الحلانجي" ومحمد رجب الناس هتشوفه في شكل جديد وإن شاء الله مش هيغيب عن جمهوره تاني لأنه نجم تقيل وممثل مهم من الممثلين القلائل المهمين".



وأشار "حمدان"، إلى أن محمد رجب لا يقدم شخصية البطل الشعبي بل يجسد شخصية حلانجي متلون وهو لص سيارات في العمل ولكن هذا اللص يبهر أهله بمظهره، لكن أسرته لا تعلم أنه لص منذ فترة كبيرة وبعدها تحدث عدة مفاجآت خلال أحداث المسلسل وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والدراما الإجتماعية.



وأوضح محمود حمدان، أنه يشارك في مسلسل "الحلانجي" بدور مهم، ويراهن على الفنان أحمد وفيق حيث يقدم دور سوف يُفاجأ به الجمهور.



جدير بالذكر أن برنامج "تفاصيل" يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج اجتماعي خدمي.