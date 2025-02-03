الجمهور يغازل الإعلامية نهال طايل بعد عودتها الليلة في برنامجها "تفاصيل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستأنف الإعلامية نهال طايل برنامجها "تفاصيل" اليوم الأحد والذي يعرض عبر فضائية صدى البلد 2 في تمام الساعة 8 مساءً، حيث تعود بحلقات مليئة بالمفاجآت لجمهورها كما تعود عليها.

وصورت الإعلامية نهال طايل مجموعة جديدة من حلقاتها لعرضها خلال شهر فبراير الجاري حيث تعد الحلقات بها تميزًا كبيرًا وتنوعًا في المحتوى عما أعتاد عليها متابعيها في الحلقات السابقة التي كانت تقدمها في برنامجها.

وأثنى عدد كبير من المتابعين ومحبي الإعلامية نهال طايل على البرومو الخاص ببرنامجها الذي نشرته خلال الأيام الماضية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث كتب أحدهم: "إن شاء الله تكسري الدنيا إحنا بنحبك وفرحانين أننا هنشوفك النهارده"، وكتب آخر: "البرنامج حلو جدا جدا ومحقق نسبة مشاهدة عالية وكفاية أن حضرتك بتقفي جنب أي حد محتاجلك"، "المذيعة الشاطرة اللي كل الناس بتحبها عودًا حميدًا والبرنامج وحشنا جدا".

جدير بالذكر أن برنامج "تفاصيل" يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج اجتماعي خدمي.