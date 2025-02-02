نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود البزاوي.. هل سيشارك في دراما رمضان 2025؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجه أكرم محمود البزاوي بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعد تعديل بوستر مسلسل «فهد البطل»، المقرر عرضه في رمضان 2025 وإضافة صورة والده الفنان محمود البزاوي بعدما تم طرح البوستر الأول دون أن يظهر فيه.



نجل البزاوي



بعدما أثار نجل الفنان محمود البزاوى الجدل عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم تواجد والده ببوستر مسلسل “فهد البطل” الذى يشارك في بطولته.

نجل محمود البزاوي يشكر صناع «فهد البطل» بعد إضافة صورة والده على البوستر

كتب «البزاوي عبر حسابه على «فيس بوك»: «شكرا للمتحدة على التعامل بشكل احترافي واحترام الجميع.. وشكرا لأستاذ يحيى ممدوح المنتج الفني على سعة صدره وتقبله لوجهة نظري واسف لو كان فيه أي سوء تفاهم بدر مني».

وأشار: «شكرا لكل واحد قال كلمة كويسه أو أي حد اتريق على طريقتي.. في الأول والآخر انا بعمل ده بحب شديد لوالدي.. وأي حد قريب مني وعارفني يعرف أن العيله عندي عموما هي اهم شئ في الحياه ابتدأ من جدي محمود السعدني وحتى اصغر واحد في العيلة».

قصة مسلسل فهد البطل

مسلسل «فهد البطل» تجرى أحداثه في إطار شعبي صعيدي، بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، حمزة العيلي، كارولين عزمي، عصام السقا، صفوة، أحمد عبدالعزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، يارا السكري، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام.

وكتب أكرم منشورا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “ده عدم تقدير لوالدي وتاريخه إنه يبقى من أبطال العمل ومش موجود على بوستر مجمع”.

وأضاف: “أنا مش بقول الكلام ده من السمع أنا قريت المسلسل كله وعارف كل شخصية فيه بتعمل إيه.. عدم التقدير ده بيتعب الفنان وبيدخله في حالة نفسية مش كويسة خالص.. قدروا كل واحد واسمه وكفاية ظلم ومش عشان أبويا مش بيتكلم وبيسكت ده يحصل دايما على حسابه.. ياريت وتش إت تاخد قرار بتغير البوستر”.

وبدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرح بوسترات المسلسل المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

أبطال مسلسل فهد البطل

المسلسل بطولة كل من أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داوود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام وتأليف محمود حمدان.