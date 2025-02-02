القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت منذ قليل فعاليات ندوة " الفن والاجتماع " ندوة الفنان محمود حميدة والذى تقام الآن بمعرض الكتاب.

محمود حميدة: أرفض تدريس الدين في المدارس

محمود حميدة: أرفض تدريس الدين في المدارس

و تحدث الفنان محمود حميدة عن مادة التربية الدينية الإسلامية قائلًا " عندما كنا صغار كانوا يخرجون المسيحيين خارج الفصل من أجل إعطاء الحصة، ولكن مع الوقت ومع التعامل نبدأ نرى أنهم جيدين وهكذا هم وذلك بسبب انفصالنا فى حصة الدين "

وأردف رافضًا " أرفض تمامًا إضافة مادة التربية الدينية للمجموع مثل ما قام الوزير بفعل ذلك وأرفض تعليم الدين فى المدارس من الأساس، الدين تعليمه فى المسجد والكنيسة فقط وليس المدارس، يجب تعليم القيم فى المدارس فقط وليس الدين "