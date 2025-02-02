انطلاق ندوة محمود حميدة بمعرض الكتاب

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت منذ قليل فعاليات ندوة " الفن والاجتماع " ندوة الفنان محمود حميدة والذى تقام الآن بمعرض الكتاب

و من المقرر أن يتحدث الفنان عن الفن والمجتمع المصري .



معرض القاهرة الدولي للكتاب

يُقام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 لعام 2025 في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلف مسجد المشير طنطاوي.

موعد معرض الكتاب

يبدأ المعرض يوم الخميس، 23 يناير 2025، ويستمر حتى الأربعاء، 5 فبراير 2025.



تكون ساعات الزيارة من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً طوال أيام الأسبوع، باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث يمتد الوقت حتى الساعة 9 مساءً.

تبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات مصرية.