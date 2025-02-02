نهال عنبر تُفاجئ جمهورها: 4 سنوات من الزواج في السر!

القاهرة - محمد ابراهيم -

في لقاء مميز، حلت الفنانة نهال عنبر ضيفةً على الإعلامي نزار الفارس عبر برنامج "مع نزار" على قناة الرابعة العراقية، حيث تحدثت عن عدة جوانب من حياتها الفنية والشخصية التي لم تكن معروفة للكثيرين.

لا تدخن ولا تتناول المنبهات.. سر جمالها

أثارت نهال عنبر اهتمام جمهورها بإعلانها عن عدم تدخين السجائر أو الشيشة، إضافة إلى أنها لا تتناول المنبهات مثل الشاي أو القهوة.

وتطرقت للحديث عن سر حفاظها على جمالها، قائلة: "الحمد لله، رضا ربنا"، مما يعكس جانبًا روحيًا عميقًا في حياتها.

الحجاب والتدين.. وجهة نظر شخصية

حول موضوع الحجاب، أكدت نهال أن الحجاب ليس شرطًا للتدين، معتبرةً أن التدين يمكن أن يتم من دون الحجاب، وأوضحت قائلة: "دي علاقة بيني وبين ربنا"، مشيرةً إلى أنها تقيم علاقة طيبة مع شيخ الأزهر وتقوم بالعديد من الأعمال الخيرية.

وأضافت أن علاقتها مع الله هي ما يهم في النهاية، وأنها تصلي وتقرأ القرآن وتساعد الآخرين في مختلف المجالات.

علاقتها بزميلتها إلهام شاهين

أما عن علاقتها بالفنانة إلهام شاهين، فقد أكدت نهال أنها ليست صداقة بل علاقة زمالة، لكنها تكن لها احترامًا كبيرًا، مشيرة إلى مواقف الخير التي شهدتها منها.

زواجها وحياتها الخاصة

وفي مفاجأة لجمهورها، كشفت نهال عن زواجها منذ أربع سنوات، مؤكدة أنها لا تحب الحديث عن حياتها الخاصة أو مشاركة صور مع زوجها.

وأشارت إلى أن زوجها من خارج الوسط الفني، ورغم فارق العمر الطفيف بينهما، إلا أن هذا لا يشكل لها أية أهمية ما دام أن العلاقة قائمة على الاحترام والمودة.

الخصوصية أولًا.. رفضها لمشاركة التفاصيل الشخصية

أكدت نهال عنبر أن رفضها لنشر تفاصيل حياتها ليس خوفًا من الحسد، بل لأن الخصوصية بالنسبة لها هي أمر مقدس. وأضافت أنها لا تشارك تفاصيل حياتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنها تحافظ على خصوصية أبنائها وأحفادها.

السينما النظيفة.. رؤيتها الخاصة

أما عن مفهوم "السينما النظيفة"، فقد صرحت نهال أن لديها وجهة نظر خاصة تجاه هذا الموضوع، حيث أكدت أنها ترفض المشاهد الجريئة مثل القبلات واللمسات.

وأوضحت أنها اعتذرت عن عدة أفلام بسبب هذه المشاهد، مؤكدة أن السينما النظيفة بالنسبة لها هي التي تتسم بالأحداث الهادفة.

علاقتها بأمها وقرار الرقص الاستعراضي

وفي سياق آخر، تحدثت نهال عن علاقتها بوالدتها الشركسية العصبية، التي تتمسك بالعادات والتقاليد. وروت كيف كانت قد اتفقت مع المخرج على أداء استعراض رقص مع الفنان مجدي كامل، لكن والدتها لم تتقبل الفكرة وحدثت مشادة بينهما بعد مشاهدة المشهد، رغم أنه كان استعراضًا لا يحتوي على أي مشاهد رقص جريئة.