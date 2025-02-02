نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. حفل استثنائي لإحياء الذكرى ال٥٠ لرحيل أم كلثوم في دار الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحت رعاية وزير الثقافة، الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، تستعد العاصمة الفرنسية باريس لإستضافة إحتفالية إستثنائية تقدمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد بمناسبة الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، وذلك فى الرابعة مساء الأحد 2 فبراير بالقاعة الكبرى Pierre Boulez لمسرح فيلهارموني دو باريس.

حفل استثنائي لأم كلثوم

ويحيي الحفل نجمتا الأوبرا المصرية رحاب عمر وإيمان عبد الغني، بمصاحبة أوركسترا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، في عرض يعيد إلى الأذهان روائع أم كلثوم وأمجادها الفنية الخالدة.

تأتي هذا الإحتفالية تقديرًا لمسيرة سيدة الغناء العربى أم كلثوم الفنية العالمية، حيث سبق لها أن غنت في باريس قبل 58 عامًا، في عام 1967، خلال جولتها التاريخية لدعم المجهود الحربي المصري. واليوم، وبعد خمسة عقود على رحيلها، تعود أنغامها لتصدح مجددًا في عاصمة النور، تأكيدًا على مكانتها الفنية الراسخة عبر الأجيال.

يتم تنظيم الحفل بدعوة رسمية من مسرح فيلهارموني دو باريس، وتحت إشراف الأستاذة أماني سعيد، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى العربية.

نفاذ تذاكر الحفل

ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث نفدت جميع التذاكر فور الإعلان عنه، مما دفع المسرح إلى فتح قائمة إنتظار للراغبين في الحضور.

كما تقرر بث الحفل مباشرة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمسرح، لإتاحةً الفرصةلعشاق أم كلثوم حول العالم للإستمتاع بهذه الليلة التاريخية.