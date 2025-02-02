رئيس المجلس المصري للشئون السياحية: مصر قبلة للسائح العربي والعراقي بصفة خاصة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 فبراير 2025 12:31 مساءً - أكد رئيس المجلس المصري للشئون السياحية الدكتور حازم عطية الله، أن مصر تعد قبلة للسائح العربي عامة، والعراقي بصفة خاصة، نظرا لاهتمامه الكبير بالسياحة الثقافية والأثرية.

وقال عطية الله - في اتصال هاتفي لقناة "النيل للأخبار"، اليوم ،الأحد، - إن زيارة وزير السياحة والآثار شريف فتحي، إلى العراق وحضوره فعاليات ملتقى اختيار مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025 يعد تسويقا سياحيا لمصر، مشددا على ضرورة مشاركة العديد من شركات السياحة والطيران المصرية للتسويق السياحي لمصر بين الدول المشاركة في الملتقى.

وأضاف أن مصر والعراق لديهما تشابه وتطابق خاص في مجال السياحة الثقافية والأثرية، مشيرا إلى أن العراق يمتلك تاريخا عريقا ولديه أيضا العديد من المناطق الأثرية التي تجذب السائح المصري، مبينا أن تكلفة رحلة السائح المصري للعراق تقل كثيرا عن رحلته إلى الدول الأوروبية أوغيرها، والعكس صحيح، مؤكدا أن العراق يشهد حاليا نموا اقتصاديا كبيرا.

تأتي زيارة وزير السياحة والآثار للعاصمة العراقية ،بغداد، بهدف المشاركة في فعاليات اختيار مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، تلبية لدعوة السيد وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي.