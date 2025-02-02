نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أحلام تُؤجل إطلاق الجزء الثاني من ألبوم العناق الأخير وتستعد لحفل استثنائي في موسم الرياض" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلنت الفنانة أحلام الشامسي عن تأجيل إطلاق الجزء الثاني من ألبومها الجديد "العناق الأخير"، والذي كان من المفترض أن يُطرح في وقت قريب. عبر حسابها الرسمي على "X"، كتبت أحلام: "مساء الخير عليكم جميعًا، قررت تأجيل الألبوم إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بألف خير مقدمًا."

وفي سياق آخر، تحضر أحلام لمفاجأة جماهيرها في موسم الرياض 2025، حيث ستشارك في حفل زفاف جماعي يضم 300 عروس في 9 فبراير المقبل، برفقة الفنانة أميمة طالب.

يُتوقع أن يكون هذا الحدث من أبرز الفعاليات المنتظرة في الموسم.

أما الجزء الأول من ألبوم "العناق الأخير"، فلا يزال يحقق نجاحًا كبيرًا، خصوصًا مع أغنيتي "العناق الأخير" و"وحشتوني"، اللتين لقيتا إعجابًا واسعًا بفضل كلماتها المميزة وألحانها الرومانسية.