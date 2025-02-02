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أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة كارمن سليمان، عن إعجابها الشديد بمسرحية “بني آدم” للنجم أحمد حلمي، التي تُعرض حاليًا وتحقق نجاحًا لافتًا، وشاركت كارمن جمهورها رأيها في المسرحية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفتها بأنها “شُفتها إمبارح.. مسرحية حلوة أوي في كل حاجة قصة وتمثيل ومزيكا، وضحك متواصل، بجد حاجة تشرف.. واتبسطت أوي إني شوفت نجمنا الكبير أحمد حلمي اللي كان واحشني، وكل نجوم المسرحية"، مشيدةً بالأداء المتميز لأحمد حلمي وفريق العمل.

كارمن سليمان تشيد بمسرحية “بني آدم” لـ أحمد حلمي: “حاجة تشرف وضحك متواصل”

ويُعد “بني آدم” أول عودة لأحمد حلمي إلى خشبة المسرح بعد غياب طويل، حيث حققت العروض الأولى إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

وتتناول المسرحية موضوعات اجتماعية وكوميدية بأسلوب يمزج بين الضحك والرسائل الهادفة، ما جعلها تحظى بإشادات واسعة من الجمهور والنقاد.

يُذكر أن كارمن سليمان حرصت على حضور العرض مع عدد من النجوم والمشاهير، معبرة عن سعادتها الكبيرة بهذه التجربة المسرحية التي وصفتها بأنها من أمتع العروض التي شاهدتها مؤخرًا.



آخر أعمال كارمن سليمان

وكان آخر أعمال كارمن سليمان أغنية اسيبلك روحي التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وجاءت من كلمات مصطفى ناصر، وألحان مصطفى العسال.

كلمات أغنية اسيبلك روحي

بقى جايلي تاني تسمعني كلام بتقوله بس عشان ترجعني

ولما ارجع تضيعني ولما هضيع كلامك مش هينفعني

روح شوف بدالي أنا نسيتك خلاص مبقتش انا اللي بضعفي قويتك



وشوفتك سكة ومشيتك غلطت كتير وغلطة عمري حبيتك

لو اتخير ولازم حاجة هختارها اسيبلك روحي ولا اكسرها هكسرها

حاولت اكسب وجودي معاك ولما مشيت طلع في حاجات كتير مكسبها نخسرها

مفيش دلوقتي مفيش بكره ولو محتاجني اعيشلك عيش على الذكرى

رجوعك تاني مش فكرة ده عمر زمان ما يرجع مهما ايه يجرى

لو اتخير ولازم حاجة هختارها اسيبلك روحي ولا اكسرها هكسرها

حاولت اكسب وجودي معاك ولما مشيت طلع في حاجات كتير مكسبها نخسرها

ومهما تقول انا ندمان على الفاضي ياريت ندمان كانت بترجع الماضي