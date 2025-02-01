20 فبراير.. مسرح البالون يستضيف علي الحجار في عيد الحب

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أحمد جودة - القاهرة - "علي الحجار" .. نجم إحتفالية عيد الحب بالبالون الشهر المقبل

تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم إحتفالية عيد الحب والتي من المقرر أن يحيها الفنان القدير علي الحجار 20 فبراير المقبل.

تأتي هذه الإحتفالية في إطار توجيهات معالي وزير الثقافة بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ويقدم علي الحجار خلال الإحتفالية مجموعة من أفضل المحببة لدى الجمهور والعاشق للفن الهادف

الجدير بالذكر أن الفنان القدير علي الحجار كان نجم إحتفالية إنتصارات أكتوبر المجيدة الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم وقدم باقة من أجمل أغانيه.

كما أن علي الحجار قد أحيا إحتفالية اليوبيل الذهبي لإنتصارات أكتوبر بمسرح السامر وكان الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية في ذلك الوقت.

إحتفالية "عيد الحب" هي الخامسة التي تقام في مسرح البالون بعد تولي الفنان تامر عبدالمنعم رئاسة البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية في سبتمبر الماضي.

وأقيمت الإحتفالية الأولى في شهر أكتوبر الماضي في ظل إحتفال الدولة بإنتصارات أكتوير ثم تلاها حفل للفنان القدير إيهاب توفيق التي أقيمت في شهر نوفمبر.

وجاءت الإحتفالية الخاصة برأس السنة الميلادية والتي أحياها الفنان مصطفى قمر والإحتفالية الأخيرة التي أقيمت يوم الخميس الماضي التي أحياها الفنان حكيم.