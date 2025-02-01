نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنوسة كوتة: 'بنستعد لمفاجأة كبيرة لعمرو دياب وتامر حسني من الحان محمد رحيم' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت أنوسة كوتة زوجه الراحل محمد رحيم عن مصير الالحان التي لم تظهر للنور لزوجها وتعاون النجوم معها، وذلك خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية ريهام الصريفي في برنامج الوان البلد الذي يعرض علي قناة صدي البلد 2.

أنوسة كوتة تتحدث عن محمد رحيم

وقالت أنوسة: " رحيم متواجد معانا دائما بروحه واعماله، وهو كان شخصية مرحه والجميع يشهدلوا بذلك، هناك مفاجأت كثيرة الفترة القادمة، الناس مشجعني وبتقولي انت محسسانا ان رحيم موجود، وحاليا بنجهز لمفاجاة كبيرة وتعاون مع مجموعه كبيرة من الفنانين".

أنوسة كوتة تتحدث عن اغنيه "طول عمري نجمة"

واضافت أنوسة كوتة: "كان هناك تجهيز بينا وبين الفنانة نانسي عجرم بسبب أغنيتها الأخيرة "طول عمري نجمة"، والتي اهديها لروح محمد رحيم، الأغنية كلمات هاني عبد الكريم وألحان محمد رحيم، وتجسد حالة من مشاعر الحب والفراق والألم".

مصير الالحان التي لم تظهر للنور لـ محمد رحيم

واستكملت انوسة كوتة:" هناك اعمال قادمة من الحان رحيم لم تظهر للنور بعد، ولكن نتسعد لطرحها مع مجموعة كبيرة من النجوم علي رأسهم النجم عمرو دياب بنستعد لصنع مفاجأة من العيار الثقيل معه وايضا ننتظر عرض اعمال من تاليف محمد رحيم مع تامر حسني ومحمد منير ومحمد محي وإليسا وحماقي وعدد كبير من محبين محمد رحيم".

أنوسة كوتة تتحدث عن تكريم محمد رحيم

واختتمت أنوسة: "محمد انت موجود وسطنا دائما بروحك المرحه واعمالك وربنا يقدرني واحفظ علي مسيرتك ونجاحك، بشكر كل النجوم اللى بتتعاون معايا وبتساعدني اني اطلع شغل محمد رحيم للنور وبحافظ علي نجاحه، وتكريم محمد رحيم في نقابة الملحنين فرحني جدا وبشكر وزارة الثقافة علي التكريم لان رحيم كان عضو في لجنة الموسيقية العربية، والجميع بيحب رحيم وبيشاركوا بمشاعرهم ".