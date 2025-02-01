"عامل رخام".. أحمد العوضي يكشف كواليس جديدة من مسلسل "فهد البطل"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر الفنان أحمد العوضي في تصوير مشاهد مسلسل "فهد البطل" استعدادًا للمشاركة في سباق الدراما الرمضانية لعام 2025، حيث يعكف حاليًا على تصوير عدد من المشاهد الهامة ضمن أحداث العمل.

ونشر أحمد العوضي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك صورة جديدة من كواليس التصوير، معلقًا: "أبو بلاش غالي، أحلى مساء على أخواتي وأخوات فهد البطل".

وفي المسلسل، يجسد أحمد العوضي شخصية "فهد"، عامل رخام بسيط في أحد الورش، حيث يشهد العمل تطورًا كبيرًا في مسار الشخصية. مع مرور الأحداث، سنشاهد "فهد" يواجه تحديات كبيرة ويسعى لبناء مستقبله من الصفر، مما يضفي على الشخصية عمقًا وقوة.

البرومو التشويقي لـ «فهد البطل»

طرحت الصفحة الرسمية لمنصة Watch it عبر حسابها بموقع «إنستجرام» البرومو التشويقي لـ مسلسل «فهد البطل» من بطولة الفنان أحمد العوضي.

وشاركت Watch it» البرومو الدعائي لـ «فهد البطل»، معلقة عليه: «لو الأيام اتبدلت، ماكنش ده هيبقى حال فهد البطل، النجم أحمدالعوضي في مسلسل فهد البطل في رمضان 2025 على Watch it».

أبطال مسلسل فهد البطل

يشارك في بطولة مسلسل «فهد البطل»، عدد من نجوم الفن أبرزهم: احمد العوضي، كارولين عزمي، نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، وأخرين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

قصة مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل في 30 حلقة بإحدى قرى الصعيد حيث يعيش فهد، الذي يعمل في مصنع رخام، وتربطه علاقة حب بإحدى الفتيات التي تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين، ويتعرض لسلسلة من المشاكل مما يضطره للذهاب إلى القاهرة باحثا عن لقمة العيش، ويدخل السجن في الحلقات الأولى من العمل.

اخر اعمال احمد العوضي

وكان أخر أعمال أحمد العوضي هو مسلسل «حق عرب» الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024،ودارت الأحداث حول (عرب)، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد من سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث، وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين من بينهم سلوى عثمان، وفاء عامر، رياض الخولي، دينا فؤاد، كارولين عزمي، وآخرين من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.