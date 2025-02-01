أرزة على خمسة منصات عالمية في أمريكا الشمالية يوم الثلاثاء القادم

القاهرة - محمد ابراهيم -



يبدأ يوم الثلاثاء القادم ٤ من فبراير الجاري عرض الفيلم المصري اللبناني أرزة على خمسة منصات عالمية في أمريكا الشمالية هي

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ليصبح الفيلم المصري الأول الذي يتم عرضه عبر هذه المنصات وكان الفيلم قد حصد خمسة جوائز في مهرجانات دولية مختلفة منذ بداية رحلة عرضه منها جائزتين في مسابقة آفاق السينما العربية أولهما جائزة أفضل ممثلة لبطلته دايموند بو عبود التي أكدت فخرها بفوز الفيلم بجائزة في يوم عيد الاستقلال اللبناني وأهدت الجائزة لأسرة الفيلم وعائلتها.



وحصد الفيلم أيضا على جائزة السيناريو - جائزة يوسف شريف رزق الله

وكان علي العربي المنتج المصري للفيلم المصري اللبناني أرزة المشارك في المسابقة العربية للدورة ال٤٥ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تبرعه كمنتج مصري للفيلم بجزء من حصته من إيرادات.

و كان الفيلم قد اختارته لجنة ترشيح الفيلم الذي سيمثل لبنان في مسألة الاوسكار لأفضل فيلم اجنبي لتمثيل لبنان مؤكدة أن هذا الترشيح لإنه تكريم لروح وصمود الشعب اللبناني كما وصفته اللجنة.



فريق عمل أرزة



الفيلم من إخراج ميرا شعير

وتأليف كل من فيصل شعير ولؤي خريش.

ومن إنتاج الشركة المصرية الأمريكية

‏ ambient light

للمنتج على العربي.

. ومعه كل من فيصل شعير ولؤي خريش وزين وطارق النعمة،.

ووضع الموسيقى التصويرية له النجم هاني عادل.

ويلعب بطولته النجوم دياموند أبو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

أحداث أرزة



وتدور أحداثه حول "أرزة" وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، تضغطها ظروف الحياة فتضطر للعمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لإبنها كنان وشقيقتها ليلى..