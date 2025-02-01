“جودر 2”.. Watch It تشوق الجمهور ببوستر جديد للنجم أحمد بدير

القاهرة - محمد ابراهيم - “جودر 2”.. حكاية من ألف ليلة وليلة تعود في رمضان 2025

تستعد منصة Watch It لإطلاق الموسم الثاني من مسلسل “جودر” بطولة النجم ياسر جلال، وذلك ضمن السباق الرمضاني لعام 2025، وقد كشفت المنصة عن بوستر جديد للنجم الكبير أحمد بدير، مما زاد من حماس الجمهور لمتابعة هذا العمل الدرامي المميز، وكتبت المنصة على صفحتها على "فيس بوك": "خليكم على استعداد لحكاية شيقة مع النجم أحمد بدير في مسلسل جودر2 في رمضان 2025".

الفنان أحمد بدير من مسلسل “جودر 2”

المسلسل يضم نخبة من النجوم، من بينهم نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، وأحمد ماجد. المسلسل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

يستند العمل إلى القصة الشهيرة “جودر الصياد”، المستوحاة من ألف ليلة وليلة، والتي تمتد أحداثها عبر الليالي 608 إلى 633. تدور القصة حول جودر بن التاجر عمر وما يمر به من مغامرات مشوقة مع أخويه، حيث يعتبر جودر من أكثر الشخصيات الأسطورية شهرةً في الموروث العربي، ولم يسبق تقديمها دراميًا من قبل.