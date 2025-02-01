أبرزهم ري ستارت وسيكو سيكو.. القائمة المبدئية لأفلام عيد الفطر 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الجمهور توليفة جديدة من نوعها بأفلام موسم عيد الفطر المقبل 2025، ومنهم فيلم ري ستارت وسيكو سيكو، وغيرها من الأفلام، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية قائمة بالافلام.

فيلم ري ستارت

يشارك الفنان تامر حسني في موسم أفلام عيد الفطر 2025 بفيلم ري ستارت وتشاركه البطولة هنا الزاهد التي تلعب فتاة شعبية من شبرا وتعيش قصة حب مع تامر الذي يجسد دور مهندس، ويدور احداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، يشارك بجانب تامر حسني وهنا الزاهد، في بطولته، عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور، وسيد أسامة، وضيوف الشرف إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، وأحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

فيلم سيكو سيكو

ويخوض الثنائي عصام عمر وطه دسوقي منافسات موسم عيد الفطر القادم، بفيلمه سيكو سيكو، والذي يقدمه في بطولة مشتركة مع طه دسوقي، والفيلم يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يحمل مفاجآت عديدة، ويجسد عصام عمر خلاله شخصية شاب يعمل في شركة شحن، فيما يظهر طه دسوقي بدور Gamer، والعمل من بطولة عصام عمر، طه دسوقي، باسم سمرة، تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي، فيما يظهر به خالد الصاوي ضيف شرف خلال الفيلم، ومن تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير.

فيلم الصفا الثانوية بنات

كما أعلن علي ربيع مشاركة فيلمه الجديد الصفا الثانوية بنات، في منافسات موسم أفلام عيد الفطر 2025، وذلك للعام الرابع على التوالي، حيث حرص ربيع في آخر 3 سنوات على المنافسة بعيد الفطر بأفلامه، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر خلاله علي ربيع بشخصية مُدرس في مدرسة للبنات، وهو صعيدي ويمر بالعديد من الأزمات والمفارقات الكوميدية أثناء عمله، كما يعيش قصة حب مع سارة الشامي، والفيلم من بطولة علي ربيع، محمد ثروت، أوس أوس، هالة فاخر، وئام مجدي، سارة الشامي، لينا صوفيا، إسراء رخا، وإسماعيل فرغلي، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، وإنتاج أحمد السبكي.