انت الأن تتابع خبر هكذا احتفل ابن محمد هنيدي بعيد ميلاد والده الـ60 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شارك أحمد، ابن الفنان محمد هنيدي، مع متابعي حسابه عبر موقع تبادل الصور والمقاطع المُصوّرة، إنستغرام، احتفاله بعيد ميلاد والده الستين، معبرًا عن حبه الكبير له.

عبر خاصية الاستوري المُلّحقة بحسابه عبر إنستغرام، شارك أحمد هنيدي، صورة جمعته بوالده الفنان محمد هنيدي، حيث ظهر خلالها برفقة والده أمام المرآة، وأرفقها بتعليق قال خلاله: "كل سنة وأنت أغلى ما ليا، وضهري وسندي في الدنيا".

شارك أحمد أيضًا صورة ثانية ظهر خلالها برفقة والده، وأرفقها بتعليق قال خلاله: "60 سنة من الكفاح، و18 سنة عشتها معاك علمتني أنك أحن أب ممكن أي حد يتمناه".

يُشارك الفنان محمد هنيدي خلال ماراثون دراما رمضان المقبل 2025 بعد غياب استمر لنحو 7 أعوام، وذلك من خلال مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، حيث يقدم هنيدي خلاله شخصية جديدة ومختلفة. يأتي المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج وائل فرج، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم: صبري فواز، سماء إبراهيم، ومحمود حافظ. خلال أحداث المسلسل يقوم محمد هنيدي بأداء شخصية المحامي عبد الستار، الذي يستيقظ من غيبوبة امتدت لنحو 20 عامًا ليواجه عالمًا مختلفًا غير الذي كان يعرفه، وهو ما يؤدي إلى سلسلة من المواقف الكوميدية والدرامية.