انت الأن تتابع خبر أحد المعجبين يصف أصالة بـ "الملكة" .. وردها ملفت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقدم أحد معجبي الفنانة السورية أصالة على وصفها بـ "المكلة"، وذلك ضمن فعاليات حفلها الأخير، ألا أن ردها كان ملفتاً بعد أن قالت :"كلا لن أقبل أن أخذ اللقب من أحد"، وتضيف أنا حبيبتكم".



وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع الفيديو، مشيرين إلى أنها أكثر فنانة تستحق هذا اللقب بحسب وصفهم.

الجدير بالذكر، ان الفيديو الرسمي لأغنية أصالة "60 دقيقة حياة" قد اختفت عن قناتها الخاصة على يوتيوب وذلك بعد ان قام طليقها المخرج المصري طارق العريان قد حذفها بحسب ما اشارت المعلومات.