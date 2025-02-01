بالزي الصعيدي.. صفاء الطوخي تنفرد ببوستر شخصيتها في مسلسل "فهد البطل"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت منصة watch it عن البروموهات التشويقية الخاصة بعدد من أبطال مسلسل فهد البطل، وطرحت بوستر منفرد للنجمة صفاء الطوخي، والذي يشارك به في ماراثون مسلسلات رمضان 2025.

ونشرت الصفحة الرسمية لمنصة watch it على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك البوستر مرفقا بتعليق: “هنعيش أحداث وتفاصيل مثيرة مع النجمة صفاء الطوخي في مسلسل فهد البطل في رمضان على WATCHIT”.

أحداث فهد البطل

تدور أحداث المسلسل في إحدى قرى الصعيد، حيث يعيش فهد الذي يعمل في مصنع رخام. تتشابك حياته مع حب فتاة (تلعب دورها الفنانة ميرنا نور الدين)، ويواجه العديد من المشاكل. يسعى فهد للبحث عن لقمة العيش في القاهرة، ولكنه يجد نفسه متورطًا في قضايا تؤدي إلى دخوله السجن في الحلقات الأولى من العمل. تتوالى الأحداث في إطار درامي مشوق.





أبطال فهد البطل



يضم مسلسل "فهد البطل" نخبة من نجوم الفن، حيث تشارك الفنانة كارولين عزمي بجانب أحمد العوضي بعد نجاح ثنائيتهما في مسلسل "حق عرب". يشارك في البطولة أيضًا ميرنا نور الدين، نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، وعزت الزين. العمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة سينرجي.