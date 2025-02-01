محمد صبحي: «فارس يكشف المستور» كناية عن المؤامرات العالمية التى تحاك ضد الأمة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أوضح الفنان محمد صبحي، أن العرض المسرحي، «فارس يكشف المستور» كناية عن المؤامرات العالمية التى تحاك ضد الأمة.

تصريحات محمد صبحي:

وأضاف محمد صبحي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك كتائب موجودة للترويج لهذه المؤامرات، مع عدم الإعتراف بنظرية المؤامرة.

وتابع محمد صبحي، حديثه قائلًا: «زمان الجيل اللي قبل منّي، كان بيهتم بتفصيص الكلام الذي يقال هنا أو هناك، أو تصرف حصل من دولة معينة، مع تحليل هذه التصرفات عشان يوصلوا العدو مخبي لنا ايه؟؛ لأن العدو بيلعب من تحت التطرابيزة مش عايز يبقى مكشوف».

وأشار محمد صبحي، إلى أن العدو اليوم أصبح يكشف عن الأشياء التي يعتزم تنفيذها في بعض الدول، قائلًا: «العدو النهارد بقى بيقول انا هعمل فيك كذا».



