محمد صبحي يرد على شائعات خلافه مع عبلة كامل: بحبها وعلاقتنا كانت جيدة جدًا

القاهرة - محمد ابراهيم -

نفى الفنان الكبير محمد صبحي كل ما تردد عن وجود خلافات بينه وبين النجمة عبلة كامل، مؤكدًا أن علاقتهما كانت قائمة على الود والاحترام، وأن الشائعات التي انتشرت مؤخرًا ليس لها أي أساس من الصحة.

تصريحات محمد صبحي:

تحدث محمد صبحي خلال استضافته في برنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد، عن استغلال البعض لاسم الراحل لينين الرملي لترويج معلومات مغلوطة، قائلًا: "دلوقتي بقى في سبوبة إن كل واحد يعمل برنامج يتكلم عن الفنانين ومشاكلهم، يعني مسكوا كتاب عمله لنين الرملي في وقت كان مريض فيه بالزهايمر وغير واعي، وزوجته كانت بتقول إنه مش واعي، ورغم كده الصحفيين كانوا بيقابلوه ويكتبوا على لسانه".

محمد صبحي يكشف حقيقة خلافه مع عبلة كامل

وعن مزاعم وجود توتر بينه وبين عبلة كامل، قال: "قالوا إني عذبت عبلة كامل، وبخصملها كل يوم، ومتغاظ إنها غطت عليا، رغم إني المخرج والمنتج والبطل، فإزاي هجيب ممثلة عشان أفشل، ده أنا بحبها وبتحبني، وعلاقتنا كانت جيدة جدًا".

كما نفى صبحي ما قيل عن منعه للفنانين من تناول الطعام مع عبلة كامل خلال رحلة إلى فرنسا، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة.

وحرص محمد صبحي على توضيح فكرة انفصاله عن الكاتب الكبير لينين الرملي، وأوضح أن الخلاف لم يكن شخصيًا، بل كان متعلقًا برؤية فنية تخص مسرحية "وجهة نظر"، مضيفًا: "لينين هو اللي انفصل عني وقرر يعمل فرقة لوحده".

وتابع: "الخلاف كان بسبب قصة المسرحية، اللي بتتكلم عن فتاة شديدة الجمال بيخطفها شخص إلى حد ما قبيح الشكل وبيحبسها لحد ما تقوله بحبك، أنا اعترضت على إن عبلة كامل تقوم بالدور ده، لكن لينين أصر، وقرر يعمل المسرحية بعيد عني".

وأكد صبحي أنه رغم الانفصال الفني، إلا أنه ظل داعمًا لصديقه الراحل: "أنا سبتلهم المسرح بتاعي بالمعدات لأنه صاحبي، ولينين جاب حسين فهمي عشان يقدم دور البطل، وده كان ضد مصداقية القصة، وبعدها اللي قدم الدور كان أشرف عبد الباقي".

واختتم صبحي حديثه قائلًا: "مكنتش بحب أتكلم عن الموضوع ده ولينين عايش عشان ميتأذيش، وحتى بعد رحيله مش بحب أتكلم، لكن في ناس بتستغل كلامه بشكل غير صحيح عشان تقول شوفوا لينين بيقول إيه عن محمد صبحي".