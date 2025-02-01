نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| الشاعر محمود عليم يكشف لـ دوت الخليج الفني موعد طرح أغنية "نور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح الشاعر محمود عليم منذ فترة عن تعاونه مع محمد نور في أغنية جديدة بعنوان "نور".

وكشف عليم في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني عن موعد طرح تلك الأغنية مشيرًا أنه من الممكن طرحها بالتزامن مع عيد الحب.



وكان قد كشف سابقًا أن أغنية نور قام بكتابتها لخطيبته "نور" الذي أعلن ارتباطهم منذ فترة من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مشيرًا أن محمد نور تواصل معه لأخذ الأغنية.

أحدث أعمال محمود عليم



يذكر أن أحدث أعمال محمود عليم هو مشاركته مع تامر عاشور في البوم ياه بأغنية "مكرهتوش" والذي حققت نجاح كبير وتصدر التريند.

كلمات أغنية أنا مكرهتوش



كان ما بينا ايام وحياة

عمر حلو انا عشته معاه

ف الطبيعي أشوفه أسلم

عادي يعني سلام لله

أنا مكرهتوش

ولا هقدر اقول انا مابحبوش

ولا مين غلطان

ولا مين خسران

ولا مين اللي جمايله مايتعدوش

أنا مكرهتوش

راحت لياليه

والإحساس بيه

عادي زي اتنين غرب وماتقابلوش

مهما يحصل مش هعاديه

ولا هتوصل أشمت فيه

بس لو يجمعنا مكان مش لدرجة أني اناديه

أنا مكرهتوش

ولا هقدر اقول انا مابحبوش

ولا مين غلطان

ولا مين خسران

ولا مين اللى جمايله مايتعدوش

أنا مكرهتوش

بس بحس ان انا معرفهوش

راحت لياليه

عادى زى اتنين غرب وماتقابلوش