نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكول سابا "تدمر" حياة ياسمين عبد العزيز وخالد سليم في "وتقابل حبيب" وتثير الجدل في أول ظهور لها بعد غياب! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة جريئة، تواصل النجمة اللبنانية نيكول سابا تصوير مشاهدها في مسلسل "وتقابل حبيب" الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل على شاشات المتحدة، لتعود إلى الساحة الفنية من بوابة مشوقة تجمعها مجددًا مع النجمة ياسمين عبد العزيز بعد غياب طويل. لكن، هذه المرة، ستكون نيكول في دور مختلف تمامًا، حيث تجسد شخصية "رقية العسكري"، التي تبدو وكأنها مفتاح لحل لغز سيقلب حياة ياسمين عبد العزيز وخالد سليم رأسًا على عقب.

من خلال ظهورها المفاجئ، ستسبب نيكول سابا أزمة حقيقية بين الثنائي ياسمين وخالد، حيث تجسد شخصية قادرة على خلق فتنة واضطراب بينهما، مما يثير تساؤلات حول حجم التأثير الذي قد تتركه على علاقتهما داخل أحداث المسلسل. وهذا التوتر الحاد بين الشخصيات لم يكن متوقعًا، ويعد بالكثير من المفاجآت.

ويجعل هذا العمل أكثر إثارة كونه يعود بالذكريات إلى اللقاء الأول بين نيكول سابا وياسمين عبد العزيز منذ 18 عامًا، عندما اجتمعتا معًا في فيلم "تمن دستة أشرار" الذي حقق نجاحًا وقتها وكان بمثابة انطلاقة جديدة لكل منهما. أما الآن، فإن الجمع بينهما في هذا السياق الدرامي الجديد يعد من أكثر الأمور التي ينتظرها الجمهور، خصوصًا مع الأحداث المشوقة التي تعد بالكثير من المفاجآت والصراعات.

المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى، ويجمع عددًا من الأسماء الكبيرة في عالم الفن مثل كريم فهمى، خالد سليم، أنوشكا، بسنت شوقي، وغيرهم من النجوم الذين سيشكلون جزءًا من هذه التوليفة الدرامية المليئة بالتوترات.

ومع الضجة التي تثيرها نيكول سابا من خلال ظهورها، يبدو أن هذا العمل سيكون نقطة فارقة في مسيرتها الفنية، مع كل ما يحمله من جدل وتحديات.