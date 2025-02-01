هنا الزاهد تتألق عالميًا.. وماثيو ماكونهي يتدخل لإنقاذها على المسرح!"

القاهرة - محمد ابراهيم -

في ليلة استثنائية، عاشت النجمة هنا الزاهد لحظات لا تُنسى خلال حفل Joy Awards 2024، حيث توّجت بجائزة أفضل ممثلة سينمائية عن فيلمها "فاصل من اللحظات اللذيذة".

لكن ما خطف الأنظار لم يكن فقط الجائزة، بل الموقف المحرج الذي كادت أن تتعرض له أثناء صعودها المسرح، ليضطر النجم العالمي ماثيو ماكونهي للتدخل ومساعدتها، في لحظة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت هنا كواليس تلك الليلة خلال ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، مؤكدة أنها لم تستطع النوم بسبب التوتر الشديد. وقالت مازحة:

"اليوم ده أنا ما نمتش، كنت طالعة أستلم جايزة قدام نجوم عالميين، والفستان كان تقيل جدًا، كأنه 20 كيلو، وخوفت أقع على وشي قدام العالم!"

ماثيو ماكونهي يتدخل في اللحظة الحاسمة!

وأثناء صعودها المسرح لاستلام الجائزة، كادت هنا تفقد توازنها بسبب ثقل الفستان، فحاول ماكونهي مساعدتها لكنها أصرت على أن تصعد بنفسها، قبل أن تجد نفسها على وشك السقوط، قائلة:

"لقيت نفسي هقع، ومش عارفة ليه كنت بعوم على المسرح! بس الواحد لازم يعيش اللحظة دي مرة في العمر!"

أما عن كواليس حديثها مع النجم العالمي، فكشفت أنه أبدى إعجابه بالكوميديا، وعندما سألها عن موطنها، أجابته بفخر: "أنا من مصر". وأضافت ضاحكة:

"أول حاجة أختي سألتني عليها بعد الحفل: هو عملك فولو؟"

هنا الزاهد.. نجاحات متتالية وجائزة مستحقة

استحقت هنا الزاهد الجائزة عن دورها في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، الذي قدمت فيه أداءً لافتًا وسط كوكبة من النجوم، أبرزهم هشام ماجد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز. الفيلم ينتمي إلى فئة الكوميديا الاجتماعية، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

وعلى الصعيد الدرامي، تألقت هنا مؤخرًا في مسلسل "إقامة جبرية"، الذي ينتمي إلى الأعمال النفسية المشوّقة، وشاركها بطولته صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، عايدة رياض، ومحمود البزاوي.

ليلة تتويج هنا الزاهد في Joy Awards لم تكن مجرد لحظة انتصار، بل كانت لحظة ترسّخ مكانتها كنجمة شابة تتألق عالميًا، حتى لو كاد فستانها أن يسرق الأضواء منها!