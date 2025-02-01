خاص... لـ "دوت الخليج الفني" سيمون تكشف تفاصيل حفلها المنتظر في ساقية الصاوي وتتصدر الترند بمسلسل "إقامة جبرية"

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت الفنانة سيمون عن تفاصيل حفلها المنتظر في ساقية الصاوي، والذي سيقام يوم الخميس 13 فبراير 2025، في إطار فعاليات فنية متميزة تشهدها الساحة الفنية هذا الموسم.

الحفل الذي سيجمع بين سيمون وجمهورها في واحد من أبرز الأماكن الثقافية في القاهرة، يعد بمثابة عودة قوية للنجمة التي لطالما أبهرت جمهورها بصوتها وأدائها المتميز.

سيمون عبرت عن سعادتها البالغة بهذا الحفل الذي سيشهد مجموعة من أغانيها الشهيرة، بالإضافة إلى بعض المفاجآت التي ستقدمها لجمهورها. وقالت في تصريح خاص لموقع دوت الخليج الفني: "أنا متحمسة للغاية لهذا الحفل في ساقية الصاوي، فهي من الأماكن التي اعتز بها كثيرًا، والجمهور هنا دائمًا متعطش للفن الحقيقي.

أتمنى أن نقدم أمسية موسيقية مليئة بالحب والتفاعل."

كما أضافت سيمون أنها تخطط لإهداء جمهورها مجموعة من أغانيها التي ترافقها منذ بدايتها في الساحة الفنية، إلى جانب تقديم أعمال جديدة تحمل في طياتها طابعًا فنيًا خاصًا.

وأضافت أنها تهدف إلى تقديم الحفل في جو من الحميمية التي تجمع بين الفنان والجمهور، ليكون اللقاء أشبه بالاحتفال الفني المميز.

وفي سياق آخر، تواصل سيمون التألق على الشاشات الصغيرة، حيث تصدرت الترند مؤخرًا من خلال ظهورها المتميز في مسلسل "إقامة جبرية". المسلسل الذي يعرض حاليًا، حقق نجاحًا كبيرًا، وأثارت سيمون إعجاب الجمهور بتقديم شخصية معقدة تساهم في دفع أحداث المسلسل نحو تطور مثير.

الحفل في ساقية الصاوي وحضور سيمون القوي في "إقامة جبرية" يبرزان قوتها الفنية وقدرتها على التفاعل مع جمهورها في مجالات متعددة، ما يجعلها واحدة من أبرز الأسماء التي تتصدر الساحة الفنية في مصر.

محبو سيمون في انتظار هذا الحدث الكبير، الذي يعد واحدًا من أكثر الحفلات المرتقبة هذا الشهر.