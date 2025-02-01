مصطفى شعبان يتصدر التريند بعد وفاة شقيقه.. تضامن واسع من الجمهور والوسط الفني

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر الفنان مصطفى شعبان محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد إعلان وفاة شقيقه الأصغر ماجد شعبان، حيث تلقى تعاطفًا كبيرًا من الجمهور وزملائه في الوسط الفني، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء له في هذه المحنة الصعبة.

وأعلن مصطفى شعبان عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" خبر وفاة شقيقه بكلمات مؤثرة، قائلاً:

"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى شقيقي الأصغر والغالي ماجد، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى. أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون."

موعد العزاء وتفاصيل الجنازة

تم تشييع جثمان الفقيد من مسجد العطار بمنطقة البتانون بمحافظة المنوفية، وسط حضور عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين. ومن المقرر إقامة العزاء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 4 فبراير في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، قاعة الرزاق، حيث دعا مصطفى جمهوره ومحبيه لمواساته في هذا اليوم.

تفاعل واسع من النجوم والجمهور

وعقب انتشار خبر الوفاة، انهالت التعليقات ورسائل العزاء من زملاء مصطفى شعبان في الوسط الفني، الذين عبروا عن حزنهم ودعمهم له. ومن أبرز النجوم الذين قدموا التعازي

الفنان أحمد السقا، الذي كتب عبر حسابه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص التعازي لأخي العزيز مصطفى شعبان في وفاة شقيقه، ربنا يصبرك ويرحمه ويغفر له.

الفنانة منى زكي، التي علّقت: "البقاء لله، ربنا يصبرك يا مصطفى.

المخرج أحمد خالد أمين، الذي يتعاون معه في مسلسل "حكيم باشا"، قال: "قلوبنا معك يا مصطفى، ربنا يجعلها آخر الأحزان."

كما أعرب الجمهور عن تضامنهم مع مصطفى شعبان، حيث تصدر اسمه قائمة التريند في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للفقيد، والدعاء للصبر والسلوان لعائلته.

أعمال مصطفى شعبان القادمة رغم الحزن

وعلى الرغم من الأزمة التي يمر بها، يواصل مصطفى شعبان التحضير لمسلسله الجديد "حكيم باشا"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث يجسد دور طبيب صعيدي يخوض صراعات مع تجار الآثار. المسلسل يضم نخبة من النجوم، منهم دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي.

ويُعرف مصطفى شعبان بحرصه الدائم على تقديم أعمال مميزة تترك بصمة لدى الجمهور، ومع ذلك، لم يعلن حتى الآن عن موقفه من استكمال التصوير بعد وفاة شقيقه، مما يترك تساؤلات حول إمكانية تأجيل بعض المشاهد لحين تجاوز هذه المحنة.

حالة من الحزن تخيم على الوسط الفني

وفاة ماجد شعبان لم تكن مجرد فاجعة شخصية لمصطفى، بل أثرت على أصدقائه وزملائه الذين يعرفون مدى ارتباطه القوي بعائلته، حيث تحدث بعض المقربين عن العلاقة المميزة التي جمعت مصطفى بشقيقه الأصغر، مؤكدين أنه كان داعمًا له في جميع مراحل حياته.

رحم الله الفقيد وألهم عائلته الصبر والسلوان.