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حنان مطاوع: الفن هو مرآة المجتمع

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القاهرة - محمد ابراهيم - تقام الآن ندوة  “ الفن والإبداع  ومعركة بناء الوعى” بحضور الفنانة حنان مطاوع والفنان عزوز عادل والفنان أيمن الشيوي. 

وأعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها العارمة عن تواجدها فى معرض الكتاب وعن وجود معرض الكتاب فالآن الإهتمام أكثر ب الهواتف وعدم الاهتمام بالقراءة. 

وأكدت على أن القراءة مهمة للغاية لأنها  جزء من الفن والفن هو مرآة المجتمع، فهو الذى سيبرز ويظهر المجتمع خلال المجتمعات الأخرى  وأيضًا  مرآة للمُشاهد عن أفعاله.

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معرض القاهرة الدولي للكتاب

يُقام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 لعام 2025 في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلف مسجد المشير طنطاوي. يبدأ المعرض يوم الخميس، 23 يناير 2025، ويستمر حتى الأربعاء، 5 فبراير 2025.
تكون ساعات الزيارة من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً طوال أيام الأسبوع، باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث يمتد الوقت حتى الساعة 9 مساءً. 
تبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات مصرية.
 

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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