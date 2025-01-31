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لحظة وصول حنان مطاوع لمعرض الكتاب

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  • لحظة وصول حنان مطاوع لمعرض الكتاب 1/7
  • لحظة وصول حنان مطاوع لمعرض الكتاب 2/7
  • لحظة وصول حنان مطاوع لمعرض الكتاب 3/7
  • لحظة وصول حنان مطاوع لمعرض الكتاب 4/7
  • لحظة وصول حنان مطاوع لمعرض الكتاب 5/7
  • لحظة وصول حنان مطاوع لمعرض الكتاب 6/7
  • لحظة وصول حنان مطاوع لمعرض الكتاب 7/7

القاهرة - محمد ابراهيم - وصلت منذ قليل الفنانة حنان مطاوع للفعاليات معرض الكتاب الدولى برفقة الفنان عزوز عادل والفنان أيمن الشيوي لحضور ندوة “ الفن والإبداع  ومعركة بناء الوعى” 

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لحظة وصول حنان مطاوع لمعرض الكتاب  
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لحظة وصول حنان مطاوع لمعرض الكتاب  
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لحظة وصول حنان مطاوع لمعرض الكتاب  
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لحظة وصول حنان مطاوع لمعرض الكتاب  
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لحظة وصول حنان مطاوع لمعرض الكتاب  
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لحظة وصول حنان مطاوع لمعرض الكتاب  

يُقام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56 لعام 2025 في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، خلف مسجد المشير طنطاوي. يبدأ المعرض يوم الخميس، 23 يناير 2025، ويستمر حتى الأربعاء، 5 فبراير 2025.
تكون ساعات الزيارة من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً طوال أيام الأسبوع، باستثناء يومي الخميس والجمعة حيث يمتد الوقت حتى الساعة 9 مساءً. 
تبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات مصرية.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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