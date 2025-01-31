رمضان 2025.. منة فضالي تكشف عن شخصيتها في مسلسل "سيد الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - أزاحت الفنانة منة فضالي الستار عن شخصيتها في مسلسل "سيد الناس"، المنتظر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2025 على شاشة MBC مصر.

وأعلنت منة فضالي، عبر حسابها الرسمي على فيس بوك أنها ستجسد دور "سماح الهواري" في العمل الدرامي الجديد الذي يحمل توقيع المخرج محمد سامي.

مسلسل سيد الناس

المسلسل من تأليف وسيناريو وحوار محمد سامي، وإنتاج شركة الصباح إخوان، ليشكل إضافة قوية لقائمة الأعمال الدرامية المنتظرة في السباق الرمضاني المقبل، لا سيما مع ما يتمتع به سامي من رؤية إخراجية متجددة تجعل أعماله دائمًا محط أنظار الجمهور والنقاد.

وأثارت منة فضالي تفاعل متابعيها، حيث بدت متحمسة لتقديم دور مميز يحمل أبعادًا درامية قوية، وسط نخبة من النجوم الذين يشاركون في العمل.

مع تصاعد الحماس حول "سيد الناس"، يترقب عشاق الدراما المصرية تفاصيل أكثر عن المسلسل، الذي يبدو أنه سيكون من أبرز الأعمال التي تخطف الأضواء في رمضان 2025.

القائمة الكاملة لـ أبطال مسلسل سيد الناس

ويضم مسلسل سيد الناس بطولة كلا من: عمرو سعد، أحمد زاهر، ريم مصطفى، منة فضالي، أحمد رزق، بشري، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، رنا رئيس، ملك زاهر، محمود قابيل، طارق النهري، احمد فهيم، نشوي مصطفى، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبدالله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبدالجواد، ومحمد غنيم.

قصة مسلسل سيد الناس

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، والمسلسل مكون من 30 حلقة، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي والإخراج لـ سامي أيضًا، ومن إنتاج صادق الصباح.

منة فضالي

في أجواء مليئة بالدفء والبهجة، تصدرت الفنانة منة فضالي، مؤخرًا محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركتها مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تجمعها بوالدتها، خلال احتفالاتهما بالكريسماس. وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع اللقطات العائلية التي أظهرت العلاقة الوطيدة بين النجمة ووالدتها، مما جعل اسمها يتصدر تريند جوجل في الساعات الأخيرة.

ظهرت منة بإطلالة أنيقة مستوحاة من ألوان الكريسماس التقليدية، حيث ارتدت فستانًا أحمر أنيقًا مزينًا بلمسات بيضاء، مع شجرة الكريسماس المزخرفة في الخلفية التي أضفت أجواءً احتفالية على الصور.

كما ظهرت والدتها بجانبها وهي ترتدي زيًا أنيقًا أيضًا، مما أضفى مزيدًا من الحميمية على اللقطات التي شاركتها مع متابعيها عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي.

وعلّقت منة فضالي على الصور قائلة: "أجمل أوقات حياتي لما أكون مع أمي، ومع قدوم العام الجديد أتمنى أن تظل بخير وسعادة دائمًا".

تلك الكلمات المؤثرة لاقت استحسانًا واسعًا من جمهورها، الذين أشادوا بظهورها العفوي والمليء بالمشاعر.

ولم تقتصر تفاعلات الجمهور على الإعجاب والتعليقات الإيجابية، بل حرص العديد من متابعيها على مشاركة أمنياتهم بالسعادة والصحة لمنة ووالدتها، مؤكدين أن الأجواء العائلية التي ظهرت في الصور تُعد مثالًا يُحتذى به.