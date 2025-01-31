المُلحن مدين يهنئ الفنانة مي فاروق على ألبومها الأول

القاهرة - محمد ابراهيم -

عبّر الملحن مدين عن سعادته بنجاح الفنانة مي فاروق، مشيرًا إلى أن أعمالًا مهمة ستجمعهما قريبًا، وذلك في منشور له عبر حسابه الرسمي، كما بارك لها على اقتراب إصدار ألبومها الأول، متمنيًا أن يكون "ألبومًا تاريخيًا"، نظرًا للجهد الكبير الذي بذلته فيه.

وأكد مدين أن الألبوم يضم نخبة من كبار صناع الموسيقى، متمنيًا لهم جميعًا النجاح والتوفيق، ووجه رسالة خاصة لمي فاروق قائلًا: "إن شاء الله تحققي النجاح اللي تستحقيه على تعبك ومجهودك."

وجاء نص المنشور “ أعمال مهمة جدا قريب هتسمعوها مع اختي الغالية اللي فرحان لنجاحها مي فاروق وإن شاءالله النجاح ده يكبر اكتر واكتر مع اول البوم ليها ويكون البوم تاريخي فعلا مبروك يا مي ان شاء الله تحققي النجاح اللي تستحقيه على تعبك ومجهودك ومبروك لكل صناع الالبوم المبدعين الكبار اللي في الألبوم ”