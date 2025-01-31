سوسن بدر تتألق في دراما رمضان 2025 بعملين مميزين وتتصدر بوستر “الكابتن”

القاهرة - محمد ابراهيم -

تواصل الفنانة القديرة سوسن بدر حضورها القوي في دراما رمضان 2025، حيث تصدرت البوستر الدعائي لمسلسل “الكابتن”، الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجم أكرم حسني، ومنصة Watch It قامت بالترويج للعمل من خلال نشر البوستر عبر صفحاتها الرسمية على فيسبوك وإنستجرام، مرفقًا بتعليق: “اللمة الحلوة في ليالي رمضان تحلى أكتر مع سوسن بدر في مسلسل الكابتن”.

الفنانة سوسن بدر

“الكابتن”.. كوميديا رمضان ببطولة جماعية



المسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الكوميدية، ويتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبو ذكري، ويضم في بطولته مجموعة من النجوم، أبرزهم: أكرم حسني، سوسن بدر، آية سماحة، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وغيرهم.

تدور الأحداث حول حسام والي، وهو كابتن طيار يجد نفسه في مأزق كبير بعد ارتكابه خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ما يضعه في سلسلة من المواقف الكوميدية غير المتوقعة.

سوسن بدر في عمل رمضاني آخر.. “أثينا”

إلى جانب مشاركتها في “الكابتن”، تخوض سوسن بدر تجربة درامية أخرى في رمضان المقبل من خلال مسلسل “أثينا”، وهو أيضًا من نوعية الـ 15 حلقة، العمل من تأليف محمد ناير، إخراج يحيى إسماعيل، وإنتاج شركة فانيدج، ويشارك في بطولته: ريهام حجاج، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، جنا الأشقر، علي السبع، جيدا منصور، وغيرهم.

نجاح سينمائي حديث مع “الهوى سلطان”

لم يقتصر تألق سوسن بدر على الدراما، بل حققت نجاحًا كبيرًا في السينما مؤخرًا بفيلم “الهوى سلطان”، الذي تم طرحه في دور العرض خلال نوفمبر 2024، وحقق إيرادات تجاوزت 80 مليون جنيه، والفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، فدوى عابد، خالد كمال، نورين أبو سعدة، وغيرهم، ومن تأليف وإخراج هبة يسري في أولى تجاربها بالأفلام الروائية الطويلة.



سوسن بدر.. حضور استثنائي في الدراما والسينما

بفضل اختياراتها المميزة وأدائها المتقن، تواصل سوسن بدر إثبات مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الشاشة، سواء في الدراما أو السينما، حيث تجذب الجمهور بأدوارها المتنوعة التي تمزج بين القوة، العاطفة، والعمق الفني. ومع اقتراب رمضان 2025، ينتظر الجمهور بشغف إطلالتها في “الكابتن” و”أثينا”، ليعيشوا معها مغامرات درامية جديدة.