دويتو عالمي.. محمد رمضان يطرح أغنية "الحمد لله" مع فرنجليش

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلق النجم محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية، وهو دويتو عالمي يحمل عنوان "الحمد لله"، يجمعه بمغني الراب الفرنسي الشهير فرنجليش.

وتم طرح الأغنية على طريقة فيديو كليب عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، إلى جانب العديد من المنصات الموسيقية الرقمية، حيث لاقت تفاعلًا واسعًا منذ لحظة إصدارها.

تصوير مميز في قلب باريس

اختار محمد رمضان العاصمة الفرنسية باريس لتصوير الكليب، حيث تم تنفيذ المشاهد داخل مطعم فاخر وسيارة فارهة، بالإضافة إلى لقطات ديناميكية من حفل غنائي حماسي وسط حشد كبير من الجمهور. ويتميز الفيديو بإطلالة راقية تجمع بين الأجواء الفاخرة واللمسات العصرية، ما يعكس طابع الأغنية المليء بالطاقة والحيوية.

من هو فرنجليش؟

الاسم الحقيقي للفنان فرنجليش هو جيديون مونديل نغولو، وهو مغني راب فرنسي ذو أصول كونغولية، نشأ في الدائرة العشرين بباريس. تميز بشغفه بموسيقى الراب والهيب هوب وR&B، سواء الفرنسية أو الأمريكية، مما منحه أسلوبًا فريدًا جعله يحظى بشهرة واسعة في الساحة الموسيقية. بدأ مسيرته مع جماعة براوني دوبز جانج، قبل أن يكتسب اسم "مسيو فرنجليش" نسبة إلى أسلوبه الحر والمبتكر في المزج بين الإيقاعات.

نجاح جديد يضاف لمسيرة محمد رمضان

بهذا العمل الفني، يواصل محمد رمضان تعزيز مكانته على الساحة الموسيقية العالمية، حيث يحرص دائمًا على تقديم أعمال متميزة ومتنوعة، تجمع بين الإبداع البصري والطابع الموسيقي العصري والجذاب. ومن المتوقع أن تحقق أغنية "الحمد لله" انتشارًا واسعًا، خاصة مع قوة التعاون بين رمضان وفرنجليش، الذي أضفى نكهة عالمية على العمل.

كلمات أغنية الحمد لله

الحمد لله.. يا حبيب الروح دولاراتي داوت قلبي المجروح

الحمد لله.. اه يا بختنا عندنا يختنا نسرح بيه ونروح

الحمد لله.. شوف كنا فين والحظ خدنا انا وانت لفين

الحمد لله.. شوف حجم نجحنا قد الصبر وسهر الليل

الحمد لله.. بقينا نجوم الدنيا الحمد لله

الحمد لله.. ملكنا الأرض في ثانية الحمد لله

الحمد لله.. تعبنا شقينا ووصلنا الحمد لله

الحمد لله.. مفيش ولا موجة هزتنا الحمد لله

الحمد لله.. روح اتعب واشقى عشان توصل للي بقينا فيه

الحمد لله.. الحمد لله على كل اللي كرمني بيه

الحمد لله.. انا طالع فوق عايزين تنزلوني ليه

الحمد لله.. واقف في مكان ولوحدي الناس حاسدني عليه

الحمد لله.. بقينا نجوم الدنيا الحمد لله

الحمد لله.. ملكنا الأرض في ثانية الحمد لله

الحمد لله.. تعبنا شقينا ووصلنا الحمد لله

الحمد لله.. مفيش ولا موجة هزتنا الحمد لله