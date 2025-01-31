القاهرة - محمد ابراهيم - دياب يلفت الأنظار بلوك مختلف في بوستر مسلسل “قلبي ومفتاحه”

روجت منصة Watch It للبوستر الدعائي الخاص بالنجم دياب في مسلسل “قلبي ومفتاحه”، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2025، وسط توقعات بالكشف العديد من المفاجآت الدرامية التي يحملها العمل.

دياب يلفت الأنظار بلوك مختلف في بوستر مسلسل “قلبي ومفتاحه”

“قلبي ومفتاحه”.. دراما مميزة تجمع نجوم الصف الأول

المسلسل من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن، ومن إنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، ويضم في بطولته نخبة من النجوم، على رأسهم:

• آسر ياسين

• مي عز الدين

• محمد دياب

• أشرف عبد الباقي

• أحمد خالد صالح

• سما إبراهيم

• عايدة رياض

فريق العمل وراء الكاميرا

يضم المسلسل فريقًا قويًا في الإنتاج الفني، حيث يتولى هيثم حسني مهمة مدير التصوير، ويعمل كريم خضير كمصور رئيسي، بينما يشرف على الصوت محمد حسن، ويتولى أحمد علي الشهبة الإنتاج الفني، فيما تهتم إيناس عبد الله بإطلالات النجوم كـستايلست.

دياب ضيف شرف في “ظلم المصطبة”

إلى جانب دوره في “قلبي ومفتاحه”، يشارك دياب كضيف شرف في مسلسل “ظلم المصطبة”، الذي يجمع بين ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، ومن المقرر عرضه في النصف الأول من رمضان ضمن أعمال الـ15 حلقة، والمسلسل من إنتاج المتحدة للإنتاج الفني والسينمائي، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، حيث يجسد دياب شخصية محورية تضيف عنصرًا خاصًا لأحداث العمل.

حضور قوي وانتظار جماهيري

مع تواجده في عملين مختلفين خلال رمضان 2025، يواصل دياب ترسيخ مكانته كنجم موهوب قادر على تقديم أدوار متنوعة، سواء في البطولات الجماعية أو كضيف شرف يترك بصمته. فهل يكون “قلبي ومفتاحه” و”ظلم المصطبة” بوابته لموسم ناجح جديد؟ الأيام المقبلة ستكشف عن ذلك.