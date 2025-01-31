باسم سمرة ينعى الشقيق الأصغر لـ مصطفى شعبان

القاهرة - محمد ابراهيم - نعي الفنان باسم سمرة عبر حسابه علي موقع انستجرام، الشقيق الأصغر للفنان مصطفى شعبان، الذي توفته المنيه صباح اليوم.

وكتب باسم سمرة: "البقاء والدوام لله، وإنا إليه وإنا إليه راجعون، الأستاذ ماجد شعبان، صديق أخويا الفنان مصطفى شعبان، البقاء والدوام لله».

وفاة شقيق مصطفى شعبان

وكتب مصطفى شعبان عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى شقيقى الأصغر والغالى ماجد الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى، أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

جنازة شقيق مصطفى شعبان

وأقيمت صلاة الجنازة على ماجد شعبان شقيق مصطفى شعبان، بعد صلاة الجمعة من مسجد العطار بمنطقة البتانون بمسقط رأسه بالمنوفية.

احدث اعمال مصطفي شعبان

ومن ناحية اخري، يخوض مصطفى شعبان سباق رمضان 2025 بمسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

اخر اعمال مصطفى شعبان

وكان اخر اعمال مصطفى شعبان في رمضان الماضى مسلسل "المعلم"، وشارك في بطولته: سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

وايضا شارك في مسلسل "بابا المجال" بمشاركة: سهر الصايغ ونسرين أمين ورياض الخولي وسوسن بدر في رمضان 2023، في حين يعمل مصطفى شعبان مع المخرج أحمد خالد أمين للمرة الأولى.