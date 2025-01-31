تامر عبدالمنعم ينعي الشقيق الأصغر لـ مصطفى شعبان

القاهرة - محمد ابراهيم - نعي الفنان تامر عبدالمنعم الشقيق الأصغر للفنان مصطفى شعبان، وذلك بعدما توفته المنيه منذ قليل صباح اليوم.

تامر عبدالمنعم ينعي شقيق مصطفى شعبان الأصغر

وكتب تامر عبدالمنعم عبر حسابه علي فيسبوك: "خالص عزائي للنجم الكبير والصديق العزيز الفنان مصطقي شعبان في وفاة شقيقه المغفور له بإذن الله ماجد أنا لله وانا اليه راحعون"

وفاة شقيق مصطفى شعبان

وأعلن مصطفى شعبان وفاة شقيقه الأصغر ماجد شعبان، وكتب عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى شقيقى الأصغر والغالى ماجد الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى، أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى، اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

أحدث أعمال مصطفي شعبان

ومن ناحية اخري، يخوض مصطفى شعبان سباق رمضان 2025 بمسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

اخر اعمال مصطفى شعبان

وكان اخر اعمال مصطفى شعبان في رمضان الماضى مسلسل "المعلم"، وشارك في بطولته: سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.

وايضا شارك في مسلسل "بابا المجال" بمشاركة: سهر الصايغ ونسرين أمين ورياض الخولي وسوسن بدر في رمضان 2023، في حين يعمل مصطفى شعبان مع المخرج أحمد خالد أمين للمرة الأولى.