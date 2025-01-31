نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور هاني رمزي وخالد الجندي نيفين رجب تشعل متحف القوات الجوية بالأغاني الوطنية إحتفالا بعيد الشرطة الـ 73 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط آجواء حماسية أحيت المطربة نيفين رجب مسرح متحف القوات الجوية بالعديد من الأغاني الوطنية بمناسبة عيد الشرطة الـ 73 تحت عنوان “معا نحمي الوطن”.

أبرز الحضور:

حضر الإحتفالية عدد كبير من المشاهير والشخصيات العامة منهم واللواء طارق المهدي وزير الإعلام الأسبق،الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والفنان هاني رمزي والدكتور سامر يوسف وحرمه مهندسة الديكور رباب عبد العاطي.

عيد الشرطه

كما تواجد الدكتور عبد الهادي القصبي نائب رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى بالإضافة إلى أسر شهداء الشرطة والقوات المسلحة وكان في استقبال ضيوف الاحتفالية اللواء مجدي دويدار مدير متحف القوات الجوية.

قاما بتقديم الاحتفالية سارة نجيب وحسين حسني وأشعلت نيفين رجب الاحتفالية بعدد من الأغاني الوطنية الخالدة منها " مصر التى فى خاطري"،" حى على الفلاح"، "دول مين،"أم البطل" و"احلف بسماها وبترابها".. وغيرها منن تفاعل معها الجميع.