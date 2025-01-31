نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نداء شرارة تحتفل بعيد الحب بـ "هنحب تاني".. تعاون جديد يحمل نكهة رومانسية مميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد المطربة الأردنية نداء شرارة لطرح أحدث أعمالها الغنائية "هنحب تاني"، احتفالًا بـعيد الحب، في تعاون يجمعها مع نخبة من صناع الموسيقى، حيث تأتي الأغنية بكلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان كريم نيازي، وتوزيع أحمد أمين، في تجربة تحمل طابعًا عاطفيًا دافئًا يعكس مشاعر الحب والاشتياق.

ويعد هذا العمل استكمالًا لمسيرة نداء شرارة التي حققت فيها نجاحات متتالية، حيث أصدرت في العام الماضي أغنية "حوش الدلع" التي لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها عبر يوتيوب، وهي من كلمات عمر المصري، وألحان عمر الشاذلي، وتوزيع عمر الخضري. كما سبقتها بأغنية "ودع كل شي"، التي كانت تجربة خاصة بالنسبة لها، حيث قامت بكتابة كلماتها وتلحينها بنفسها، فيما تولى التوزيع الموسيقي خالد مصطفى، وحققت الأغنية صدى إيجابيًا بين محبيها.

نجاح نداء شرارة:

أما عن نجاحاتها الوطنية، فقد قدمت نداء شرارة أغنية "نفخر بملكة هاشمية"، التي تجاوزت حاجز نصف مليون مشاهدة، والتي عبرت فيها عن حبها واعتزازها بوطنها الأردن، ما زاد من شعبيتها بين جمهورها العربي.

وعلى صعيد الحفلات، شهد العام الماضي مشاركة نداء شرارة في الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية، بعد غياب دام ثلاث سنوات، حيث تألقت بتقديم مجموعة من الأغاني الطربية الكلاسيكية التي نالت استحسان الجمهور، منها "العيون السود"، "أنا بعشقك"، "القريب منك بعيد"، "قابلت كتير"، إلى جانب تقديمها أغنيتها الخاصة "بحبك بجد"، وذلك وسط تفاعل كبير من الحضور، وبقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد.

وتواصل نداء شرارة إثبات مكانتها في الساحة الغنائية، حيث تميزت بصوتها القوي وإحساسها العالي الذي يضيف نكهة خاصة لأي عمل تقدمه. فهل ستنجح أغنيتها الجديدة "هنحب تاني" في أن تكون هدية مثالية لعشاق الرومانسية في عيد الحب؟