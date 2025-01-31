نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو عبد الجليل يثير الدهشة في أعماله الفنية الجديدة رمضان ٢٠٢٥ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روجت منصة Watch it لـ مسلسل حسبة عمري ببوستر للنجم عمرو عبد الجليل، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان 2025، حيث كتبت المنصة على صفحتها بموقع فيس بوك: "الدراما والكوميديا في مسلسل واحد مع النجم عمرو عبد الجليل في مسلسل حسبة عمري في رمضان".

مسلسل حسبة عمري تدور أحداثه حول رحلة صعود امرأة تتغير حياتها رأسًا على عقب بعد اكتشافها سر كبير، يدفعها إلى إعادة حساباتها مع مختلف الأمور، وتغيير تعاملها مع من حولها، ليجمع مسلسل "حسبة عمري" بين الدراما والتشويق في آن واحد، فهو جرعة مميزة لمحبي هذه الأعمال.

وتستأنف النجمة روجينا تصوير مسلسلها الجديد "حسبة عمرى" الذي تخوض به الماراثون الرمضانى في 2025، في أحد الفيلات بطريق الحوامدية على ضفاف النيل، حيث جمعت المشاهد في هذا اللوكيشن بينها وبين النجم عمرو عبد الجليل والفنان على الطيب والفنانة نادين ومطرب المهرجانات عمر كروان والموزع الموسيقى رامى المصرى الذى يشارك بعدد من الأغانى فى المسلسل.

مسلسل "حسبة عمرى" يعرض في موسم رمضان 2025، وهو من بطولة روجينا محمد رضوان وعمرو عبد الجليل وعلى الطيب ومحمود البزاوي، وهو من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.