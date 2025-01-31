نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى عز العرب تنجو من حادث سير مروع وتواصل تصوير "عايشة الدور" مع دنيا سمير غانم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الفنانة ليلى عز العرب محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن نجاتها من حادث سير مروع تعرضت له يوم الأربعاء الماضي. ونشرت عبر حسابها الشخصي على إنستجرام صورة تُظهر تهشم سيارتها من الأمام، وعلقت قائلة: "حادثة بسيارتي النهاردة، وربنا سترها إصابات بسيطة نحمده انها جت في الحديد".

يُذكر أن مسلسل "عايشة الدور" هو العمل الدرامي المنتظر في رمضان 2025، حيث تعود فيه الفنانة دنيا سمير غانم إلى الشاشة الصغيرة بعد غياب. تجسد دنيا شخصية "عائشة"، سيدة مطلقة تتفرغ لتربية أبنائها، ثم تجد فرصة للعودة إلى الجامعة واستكمال تعليمها، مما يضعها في مواقف كوميدية واجتماعية مثيرة.

يشارك في المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم ليلى عز العرب، التي تجسد دورًا محوريًا في الأحداث. وقد أبدت ليلى سعادتها بالتعاون مع دنيا سمير غانم، مؤكدةً أن العمل يجمع بين الكوميديا والدراما الاجتماعية بطريقة مميزة.

يُعرض مسلسل "عايشة الدور" في موسم رمضان 2025، ويُتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا نظرًا لأسماء النجوم المشاركين فيه، وللأحداث المشوقة التي يتناولها.