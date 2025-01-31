نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سهير الباروني.. الكوميديانة التي أضحكت الملايين وأبكتها المآسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في مثل هذا اليوم، 31 يناير 2012، رحلت عن عالمنا الفنانة الكوميدية سهير الباروني، التي رغم شهرتها بضحكتها المميزة وخفة ظلها التي جعلتها واحدة من أبرز نجمات الكوميديا، إلا أن حياتها لم تكن خالية من المآسي والصعوبات التي شكلت خلفية حزينة لحياتها الشخصية.

ويبرز جريدة وموقع دوت الخليج عن أبرز المحطات الفنية لـ سهير الباروني

رحلة فنية بدأت مبكرًا

ولدت سهير الباروني في 5 ديسمبر 1937، واسمها الحقيقي سهير محمد يوسف الباروني.

منذ طفولتها، أظهرت شغفًا بالفن، فبدأت مشوارها من خلال العزف على آلة الكمان في فرقة الموسيقى بمدرسة غمرة الإعدادية، قبل أن تتجه إلى التمثيل، الذي وجدت فيه شغفها الحقيقي.

دخلت عالم الفن في منتصف الخمسينيات، وكانت انطلاقتها الحقيقية من خلال فيلم أيام وليالي عام 1955، حيث شاركت مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بعد ذلك، فتحت لها السينما أبوابها، فشاركت في عدد كبير من الأفلام الكلاسيكية التي جمعتها بكبار نجوم الزمن الجميل، مثل عريس مراتي، بين القصرين، 30 يوم في السجن، هارب من الزواج، أعز الحبايب، عشاق الليل، سمع هس، والجواز للجدعان.

كما شاركت في أفلام أحدث مثل فول الصين العظيم وقصة الحي الشعبي.

نجمة المسرح والتلفزيون

لم يقتصر تألق سهير الباروني على السينما، بل برعت في المسرح، وشاركت في عدد من المسرحيات الشهيرة، مثل هاللو شلبي، حواديت، شارع محمد علي، طبيخ الملايكة، وعشان خاطر عيونك. كما كان لها حضور قوي في الدراما التلفزيونية، حيث شاركت في مسلسلات مثل لن أعيش في جلباب أبي، شاهد إثبات، كريمة كريمة، عصابة بابا وماما، عريس دليفري.

كان آخر أعمالها مسلسل فرقة ناجي عطا الله مع الزعيم عادل إمام، الذي عُرض بعد وفاتها، ليكون بمثابة وداع فني لجمهورها الذي أحبها.

مأساة لا تُنسى

ورغم ما كانت تبثه سهير الباروني من بهجة على الشاشة، إلا أن حياتها الشخصية حملت الكثير من الأحزان. من أشد تلك المآسي كان فقدانها لابنتها الوحيدة عفاف، التي توفيت في حادث أليم. في لقاء نادر مع الإعلامية صفاء أبو السعود، روت سهير تفاصيل تلك الفاجعة، حيث علمت من جارتها أن ابنتها تعرضت لحادث في شارع جامعة الدول العربية. هرعت إلى المستشفى، حيث وجدت حفيدها وحيدًا بجانب والدته التي كانت تصرخ من الألم، ولم يمر يوم حتى فارقت الحياة، تاركة والدتها في صدمة لم تتعافَ منها أبدًا.

الوداع الأخير

في 31 يناير 2012، رحلت سهير الباروني عن عالمنا، بعد أن تركت بصمة مميزة في عالم الفن، وأعمالًا ستظل محفورة في ذاكرة الأجيال. كانت واحدة من تلك الفنانات اللواتي استطعن أن يرسمن البسمة على وجوه الجمهور، رغم الألم الذي كان يسكن قلوبهن.

رحلت سهير الباروني، لكنها ستظل في قلوب جمهورها بروحها المرحة وفنها الذي لم يعرف الزوال.