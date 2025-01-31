القاهرة - محمد ابراهيم - Watch it تكشف عن بوستر جديد لمسلسل “لام شمسية” لـ يسرا اللوزي

روجت منصة Watch it الرقمية لبوستر النجمة يسرا اللوزي من مسلسل “لام شمسية”، الذي سيعرض عبر شاشات المتحدة في رمضان 2025، حيث كتبت المنصة على صفحتها على “فيس بوك”: “تفاصيل مثيرة هنكتشفها مع يسرا اللوزي في مسلسل لام شمسية في رمضان 2025”.

Watch it تكشف عن بوستر جديد لمسلسل “لام شمسية” لـ يسرا اللوزي



كما أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن بوسترات مسلسل “لام شمسية”، الذي سيعرض خلال شهر رمضان 2025، والمسلسل من تأليف مريم نعوم، إخراج كريم الشناوي، وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر.

مسلسل “لام شمسية” يطرح قضية هامة شغلت الرأي العام في السنوات الأخيرة، وهي التعدي على الأطفال، ويعالج الموضوع في إطار اجتماعي توعوي. يشارك في المسلسل نخبة من النجوم أبرزهم: أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد وغيرهم.

آخر أعمال يسرا اللوزي



وكان اخر اعمال يسرا اللوزي هو مسلسل «سراب» مكون من 10 حلقات وهو النسخة العربية من المسلسل العالمى «Seven Types of Ambiguity»، وتعد هذه النسخة الأولى من المسلسل الأسترالى، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مشوق بمجموعة من العلاقات المعقدة التي تسلط الضوء على الخيانة والحب والتضحية، والمسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، كما يشارك في بطولته نجلاء بدر، دايموند عبود، إنچي المقدم هاني عادل، أحمد وفيق، جيهان الشماشرجي، أحمد مجدي.