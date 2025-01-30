نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلم.. يطرح أغنيته الجديدة "مش قادر انسى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح المطرب مسلم، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أغنيته الجديدة "مش قادر انسى" Video Lyrics كلمات مصطفى ناصر، وألحان كريم نيازى، وتوزيع موسيقى، عمرو الخضرى، وهى من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".



يقدم مسلم فى أغنية "مش قادر انسى" الطابع الدرامى، ويعبر فيها عن حزنه الشديد بعد ابتعاد حبيبه عنه، وشوقه إليه، وهى السادسة من ألبومه الجديد، وتأتى هذه الأغنية استكمالا لقصص الأغانى السابقة التى قدمها مسلم، بداية بأغنية "غمة" التى طرحها فى فبراير الماضى، وهي الأغنية الدعائية والترويجية للفيلم السينمائي «درويلة»، و"واحد زيك" التى قدم فيها مدى قدرته على تجاهل حبيبه السابق، ورفضه الرجوع له مرة ثانية.. و"اتقابلنا" وقدم من خلالها فكرة انفصال حبيبين، تجمعهما مقابلة عن طريق الصدفة.. و"كفاية فراق" قدم فيها حالة حزن الإنسان على قلبه وعدم استقراره، و"واحشاك" وقدم فيها صورة لحوار افتراضى بين قلبه وعقله، وصراع داخلى عن الحزن بسبب فراق الحبيب..

وتقول كلمات "مش قادر انسى":

ماحكيتش لحد

مامشيش.. زعلان

شوف حالي ازاي

ع الناس.. صعبان

اصعب احساس

تصعب ع الناس

واللي استنيته يمد ايديه مبقتش بتفرقلُه

كل ما اشوف حد

بلاقيك.. في عينيه

والخوف مـ الجاي

ازاي.. هدارية

لا عرفت انساك

ولا عشت معاك

وبقيت بشتاق للي انت بقيت مش ممكن تشتاقله

مش قادر انسى

ولا شوفت النسيان من بعيد

الدنيا لسة

واقفة ومفيش بعدك جديد

كل اللي عارفه.. ان الحياة دي ماتساويش

طول ما انت لسة.. مارجعتليش

من يوم ما بعدت

وانا ليلي.. بيطول

واقف على بابك

واهو بابك.. مقفول

طب قولي ازاي

هوصل للجاي

ده انا كل طريق بعديك بمشيه بلاقيه بيضيعني

انا نفسي فـ سكة

بتوصل.. لرجوع

من غير ما امشيها

وارجعها.. موجوع

انا فين الاقيك

ده انا من بعديك

كل اما بسلم يوم على حد بخاف ليودعني