نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي عجرم تطرح أغنية "طول عمري نجمة" وتكريم مؤثر لـ محمد رحيم (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بإحساسها العذب وأسلوبها المميز، أطلقت النجمة اللبنانية نانسي عجرم أحدث أعمالها الغنائية "طول عمري نجمة" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وسط تفاعل كبير من جمهورها.

أغنية "طول عمري نجمة" ليست مجرد إصدار جديد، بل تحية وفاء وتكريم لذكرى الملحن الراحل محمد رحيم، الذي قدم لها هذا اللحن قبل رحيله، ليظل صوته حاضرًا من خلال موسيقاه.

رحلة فنية تحمل بصمة خاصة

الأغنية من كلمات هاني عبد الكريم، وألحان محمد رحيم، وتوزيع هاني عبد الكريم، بينما أخرج الكليب بأسلوب بصري راقٍ المخرج ريشا سركيس، الذي قدم نانسي بإطلالة تجسد القوة والاعتزاز بالذات.

إعلان مؤثر ورسالة حب لروح محمد رحيم

وتحدثت نانسي عن هذا العمل خلال لقاء إعلامي مع ربيع هنيدي على هامش حفلها الأخير في الرياض، قائلة: "هذه آخر أغنية حصلت عليها من الملحن محمد رحيم، رحمه الله، وأردت أن أطرحها بأسلوب مختلف يحمل ذكراه ويكرم فنه". كما أشارت إلى أن الأغنية ستصدر قبل ألبومها القادم لتأخذ مكانة خاصة في قلوب جمهورها.

واستعانت نانسي عجرم برسالة صوتية من الملحن الراحل محمد رحيم، في نهاية الفيديو كليب، قائلًا: «يا نوسة يا حبيبة قلبي، أنا الغنوة دي بكل إحساسي وكياني، حاسس إنها هيت كبير جدًا».

كلمات تعبّر عن الثقة والاعتزاز

تأتي الأغنية برسالة مليئة بالقوة والثقة بالنفس، حيث تعكس رحلة حب من الإعجاب والانبهار إلى الغرور والخذلان، ومن أبرز كلماتها:

تلاقيك بتسهر عايش حياتك

ولا حتى فيا بتفكر

تلاقيك بتحكي عني لصحابك

عن إني بعدك مش هقدر

يسلم لسانك، أنا لو مكانك

كنت أقول أكتر وأكتر

كنت أقول أكتر وأكتر..

إنتِ حليت في عيون الناس لما بقيت ويايا

إرحم أيام لما تمنيت تتصور صورة معايا

دلوقتي غرورك بقى حقك

ألّف ألف حكاية

افتح رسايلي وورّيهم كلمة بحبك مش عيبي

طول عمري نجمة في نظرهم، مستكترينّي على حبيبي

وحبيبي كان ملهوش أمان

وده شيء ما كنش في ترتيبي

نجاح متوقع وإرث فني خالد

لم تكن "طول عمري نجمة" مجرد أغنية، بل لحظة فنية خالدة توثق آخر إبداعات محمد رحيم وتضيف إلى رصيد نانسي عجرم عملًا جديدًا يحمل بصمة الإحساس والتميز، في انتظار أن يحقق نجاحًا كبيرًا بين محبيها وعشاق الفن العربي.