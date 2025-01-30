نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان عبد العزيز تتألق بالغناء في حفل توزيع جوائز تطبيق شهير بدبي وسنغافورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألقت المطربة إيمان عبد العزيز في واحد من أضخم حفلات توزيع الجوائز لعام 2025، والذي أُقيم على مسرح "Marina Bay Sands" في سنغافورة، بالتعاون مع تطبيق "BIGO Live".

جذبت إيمان عبد العزيز، الأنظار بإطلالتها الناعمة، حيثُ اعتمدت فستان أنيق باللون الأزرق الزهري، بتصميم مستقيم مع صدر بأسلوب الكب، وكاب من الشيفون الأزرق المُزين بفصوص مستوحاة من قشر السمك، مما أضفى لمسة من الفخامة والتميز على مظهرها.

افتتحت الحفل بأداء الأغنية الشهيرة "Apt" بمشاركة مجموعة من المطربين من مختلف أنحاء العالم، ما أضفى طابعًا عالميًا ومميزًا على السهرة، كما قدمت دويتو لأغنية "العالم الله" للنجم عمرو دياب بمشاركة المطرب مهند محمود، وأبدعت في غناء أغنية "سي لافي" للنجم الجزائري الشاب خالد، لتشعل الأجواء بأدائها الرائع.

حفل جالا في دبي

وتألقت أيضًا في آخر حفل لها وهو حفل توزيع جوائز "جالا دبي" بدولة الإمارات، الذي أُقيم في فندق أتلانتس النخلة بمدينة دبي، افتتحت الحفل بأغنية "على مودك" للنجم ماجد المهندس، وهي من كلمات ضياء الميالي، ألحان محمد عبد الصمد، وقد حظيت بإشادة واسعة من الحضور بأدائها المميز.

يذكر أن آخر أعمال إيمان عبد العزيز أغنية "واحد احبه" وهي من كلمات شاعر مناصر، ألحان ملهم، وتوزيع إسلام التركي.

كلمات أغنية "واحد أحبة" كالتالي:

"سألوني..سألوني وش مغيرني وش سر الأبتسامة يعني جاوبتهم.. واحد أحبه ويحبني من بين الناس فاهمه وفاهمني.. أخيرا قلبي لقى نبضه وبالحب ابتسم حظه ودي أشوف الشمس وتزول الغيوم ودي أنسى أمس وأبدى من اليوم حياتي معاااااه وكل خطوة بعمري... طايره من الفرحه اغني حاسه الدنيا تغمرني تهديني حلو المشاعر تسعدني وانا جنون الهوي يطربني".

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