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بالصور.. هاني البحيري يتألق في أسبوع الموضة الفرنسي بـ "ديفيليه" عالمي لربيع وصيف 2025

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  • بالصور.. هاني البحيري يتألق في أسبوع الموضة الفرنسي بـ "ديفيليه" عالمي لربيع وصيف 2025 1/16
  • بالصور.. هاني البحيري يتألق في أسبوع الموضة الفرنسي بـ "ديفيليه" عالمي لربيع وصيف 2025 2/16
  • بالصور.. هاني البحيري يتألق في أسبوع الموضة الفرنسي بـ "ديفيليه" عالمي لربيع وصيف 2025 3/16
  • بالصور.. هاني البحيري يتألق في أسبوع الموضة الفرنسي بـ "ديفيليه" عالمي لربيع وصيف 2025 4/16
  • بالصور.. هاني البحيري يتألق في أسبوع الموضة الفرنسي بـ "ديفيليه" عالمي لربيع وصيف 2025 5/16
  • بالصور.. هاني البحيري يتألق في أسبوع الموضة الفرنسي بـ "ديفيليه" عالمي لربيع وصيف 2025 6/16
  • بالصور.. هاني البحيري يتألق في أسبوع الموضة الفرنسي بـ "ديفيليه" عالمي لربيع وصيف 2025 7/16
  • بالصور.. هاني البحيري يتألق في أسبوع الموضة الفرنسي بـ "ديفيليه" عالمي لربيع وصيف 2025 8/16
  • بالصور.. هاني البحيري يتألق في أسبوع الموضة الفرنسي بـ "ديفيليه" عالمي لربيع وصيف 2025 9/16
  • بالصور.. هاني البحيري يتألق في أسبوع الموضة الفرنسي بـ "ديفيليه" عالمي لربيع وصيف 2025 10/16
  • بالصور.. هاني البحيري يتألق في أسبوع الموضة الفرنسي بـ "ديفيليه" عالمي لربيع وصيف 2025 11/16
  • بالصور.. هاني البحيري يتألق في أسبوع الموضة الفرنسي بـ "ديفيليه" عالمي لربيع وصيف 2025 12/16
  • بالصور.. هاني البحيري يتألق في أسبوع الموضة الفرنسي بـ "ديفيليه" عالمي لربيع وصيف 2025 13/16
  • بالصور.. هاني البحيري يتألق في أسبوع الموضة الفرنسي بـ "ديفيليه" عالمي لربيع وصيف 2025 14/16
  • بالصور.. هاني البحيري يتألق في أسبوع الموضة الفرنسي بـ "ديفيليه" عالمي لربيع وصيف 2025 15/16
  • بالصور.. هاني البحيري يتألق في أسبوع الموضة الفرنسي بـ "ديفيليه" عالمي لربيع وصيف 2025 16/16

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. هاني البحيري يتألق في أسبوع الموضة الفرنسي بـ "ديفيليه" عالمي لربيع وصيف 2025 في المقال التالي


أحمد جودة - القاهرة -  

خطف مصمم الأزياء المصري هاني البحيري أنظار صناع ومشاهير الموضة العالمية بـ "ديفيليه" لأحدث تصميماته من ال "هوت كوتيور" لربيع وصيف 2025 وذلك بأسبوع الموضة الفرنسي "اورينتال فاشون شو".

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أقيم عرض البحيري بأسبوع الموضة الفرنسي داخل فندق  "SHANGRI" الأكثر عراقة فى باريس ولأول برعاية من الشركة الوطنية لبده مصر للطيران وبحضور سفيرة الاردن لدى فرنسا وزوجة السفير المصري وزوجة السفير السعودي.. بالاضافة إلى عدد من المشاهير وصناع الموضة العالمية ممن اشادوا باناقة وتصميمات البحيري حيث تألقت عارضات الأزياء من إيطاليا وفرنسا بسواريهاته وفساتين الزفاف المطرزه والمرصعة بالكريستال والتى خطفت الأنظار بألوان أشبه بملابس أميرات أفلام "ديزني" الأسطورية.

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وكان البحيري قد شارك بأول عرض أزياء تراثي أقيم تحت رعاية السيدة إنتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية وذلك علي هامش معرض تراثنا كمبادرة من المصمم المصري العالمي لدعم الذوق والصناعة المصرية من خلال مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ممن لديهم هذا النوع من فن صناعة الملابس التراثية المصرية للخروج بمنتج عصري يضاهي المنتجات العالمية.

كما تألقت " أيقونة الرياضة " لذوى القدرات الخاصة دينا طارق بطلة العالم فى السباحة والجمباز وكرة تنس الأرضى بفستان زفاف من تصميم الفنان هاني البحيري تألقت به ضمن فعاليات إفتتاح الدورة الخامسة لملتقى لمؤسسة " أولادنا" التي اقميت داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

يعد هاني البحيري سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا وهو أول مصرى يشارك بأسبوع الموضة الاسبانى للسواريهات العربية والشرقية للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان إلى جانب اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week "وذلك باعتباره "الآب الروحي" وليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدثوذلك للعام الثاني على التوالي.


كما انفرد" البحيري" للعام الثالث على التوالى بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، والذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.

وارتدت فستان العام الأول الفنانة "يسرا اللوزي" وبلغ قيمته 5 ملايين دولار والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية" نيكول سابا "والذى قدر بحوالى ٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.

وفوجئ الجميع من متابعي الموضه العالمية بفستان زفاف من تصميم البحيري مصنوع من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مى عمر.

كما قامت مؤسسة اليونسكو بفرنسا بتكريم البحيري اكثر مت مرة تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسي وباعتباره المصري الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة ال ١٥ عام والتي ساهمت في نجاح ال "اورينتال فاشون شو".

مريم الجابري

مريم الجابري

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