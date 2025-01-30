ياسمين علي تتألق بأغنيتها الجديدة "شمعة جديدة".. أداء وإحساس مميز

القاهرة - محمد ابراهيم - صدرت أحدث أغنيات الفنانة المصرية ياسمين علي بعنوان "شمعة جديدة" على طريقة الفيديو كليب حصريًا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما وصدرت على منصة ساوند كلاود الرقمية.

عمل غنائي خاص بأعياد الميلاد

حملت أغنية "شمعة جديدة" موضوعًا غنائيًا عن أعياد الميلاد، وبقالب جديد ومختلف من حيث الكلمة والنص الغنائي الذي قام على السهل الممتنع في نقل حالة الإحتفال، واستخدام المفردات البسيطة القريبة من الجمهور.

أداء وإحساس مميز

جاءت أغنية "شمعة جديدة" باللهجة المصرية، وبقالب غنائي ايقاعي، حيث جاء اللحن فرحًا ومعبرًا عن حالة السعادة، وقدمت ياسمين علي أداءًا مليئًا بالإحساس، حيث أوصلت حالة الفرح بأسلوب غنائي جمع بين الإحساس وقوة الأداء.

صُورت في لبنان مع فادي حداد

صُورت أغنية "شمعة جديدة" على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد بينما فكرة "الستوري بورد" ل فهد زاهد، وعكس الكليب موضوع الأغنية وطريقة الإحتفال بأعياد الميلاد بمشاهد تبعث الفرح والطاقة الإيجابية عند مشاهدتها.

مشاريع غنائية قادمة

انتهت ياسمين علي من تصوير أغنية "اهداء" تحت ادارة المخرج فادي حداد، وتحمل اللهجة المصرية ومن كلمات كلمات كريم حكيم والحان وتوزيع موديمنير، ومن المُقرر طرحها في المرحلة القادمة على اليوتيوب والقنوات الفضائية العربية.

أغنية "شمعة جديدة" من كلمات محمد حسن معوض والحان حازماحمد وتوزيع بدر مصطفى.