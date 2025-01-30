"ساعته وتاريخه 2".. دراما مشوقة تستعرض قضايا العنف الأسري من ملفات المحاكم

القاهرة - محمد ابراهيم - يعود مسلسل "ساعته وتاريخه" في موسمه الثاني ليُسلط الضوء على قضايا حقيقية شغلت الرأي العام، مستوحاة من ملفات المحاكم المصرية. وتأتي الحلقة الأولى، التي تحمل عنوان "كبش فداء"، لتناقش قضية العنف الأسري، متناولةً حادثة مأساوية شهدتها القاهرة عام 2021، راح ضحيتها إحدى الزوجات.

عرض وأبطال الحلقة الأولى

يُعرض المسلسل يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الثامنة والنصف مساءً على قناة DMC، ويشارك في بطولة الحلقة الأولى صبري فواز، كريمة منصور، وإسلام خالد، من تأليف سيف قنصوه وأحمد سمير، وإخراج عادل أحمد يحيى.

موسم حافل بالقضايا المثيرة

يتكون الموسم الجديد من 20 حلقة، ويُقدم في كل منها قضية مختلفة مستوحاة من الواقع، حيث يتم استعراض تفاصيل الجرائم، ودوافع مرتكبيها، والظروف النفسية والاجتماعية المحيطة بها، وصولًا إلى الحكم القضائي النهائي.

نخبة من النجوم في الموسم الجديد

يشارك في المسلسل مجموعة من أبرز النجوم، من بينهم محمد دياب، محمد الشرنوبي، أروى جودة، نسرين أمين، علي صبحي، فرح يوسف، محمود الليثي، حسن مالك، مريم الجندي، خالد أنور، ملك أحمد زاهر، ونورين أبو سعدة، إلى جانب المواهب الجديدة من برنامج "كاستنج".

رؤية متكاملة وإنتاج ضخم

المسلسل من إنتاج يونايتد ستديوز، برؤية فنية للمخرج عمرو سلامة ورؤية قانونية للمستشار بهاء المري، ويشارك في إخراجه أحمد عادل، عمرو موسى، أميرة دياب، عادل يحيى، وأحمد صبحي.

يواصل "ساعته وتاريخه" تقديم دراما قانونية مشوقة، تكشف خبايا أشهر الجرائم في المجتمع المصري، بأسلوب يجمع بين التشويق والإثارة والواقعية، مما يجعله من أبرز الإنتاجات الدرامية المنتظرة لعام 2025.